Российские госкомпании стали чаще закупать корпоративный VPN

    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

В первом квартале 2026 года число закупок VPN в России выросло на 22,6%

7 апреля замруководителя продуктовой группы разработчика IT-решений «СКБ Контур» Юрий Драченин сообщил «Ведомостям», что в России количество госконтрактов на покупку корпоративных VPN-сервисов в первом квартале 2026-го выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было проведено 1016 таких процедур.

При этом общая стоимость заключенных контрактов, по данным специалиста, упала более чем в три раза: с 6,9 млрд до 2,02 млрд рублей. Причина резкого падения — снижение начальной максимальной цены на 76,2%, до 1,98 млн рублей за контракт.

Как рассказал Юрий Драченин, в 2025 году VPN чаще приобретали при крупных сделках, а в 2026-м — при отдельных закупках. Кроме того, часть дорогостоящих контрактов могла уйти в смежные категории: покупку защищенного удаленного доступа, систем сетевой безопасности или межсетевых экранов.

Архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников напомнил СМИ, что компании обязаны применять VPN при передаче данных через открытые каналы связи.

