6 апреля в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет

Жители Краснодара и края пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Также неполадки фиксирует сайт DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края на сервис поступило 960 жалоб, за последний час — 57. Обращения приходят не только из Краснодара, но и из Геленджика, Абинска, Лабинска, Сочи, Новороссийска и Курганинского района.

По данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занимает пятое место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 81 обращение.

6 апреля жители Краснодара сообщили об отсутствии мобильного интернета. По их словам, связь отсутствует на протяжении всего дня.

Пользователи сообщают, что «не работает ничего»: не открываются мессенджеры и банковские приложения, государственный мессенджер Max работает с задержкой, недоступны игровые серверы. Один из жителей написал, что у него мобильный интернет отсутствует уже сутки — с 18:00 5 апреля.

При этом пользователи отмечают, что объявлений об угрозе беспилотников не было.