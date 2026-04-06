6 апреля в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет

  © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
Жители Краснодара и края пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

6 апреля жители Краснодара сообщили об отсутствии мобильного интернета. По их словам, связь отсутствует на протяжении всего дня.

По данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занимает пятое место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 81 обращение.

Также неполадки фиксирует сайт DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края на сервис поступило 960 жалоб, за последний час — 57. Обращения приходят не только из Краснодара, но и из Геленджика, Абинска, Лабинска, Сочи, Новороссийска и Курганинского района.

Пользователи сообщают, что «не работает ничего»: не открываются мессенджеры и банковские приложения, государственный мессенджер Max работает с задержкой, недоступны игровые серверы. Один из жителей написал, что у него мобильный интернет отсутствует уже сутки — с 18:00 5 апреля.

При этом пользователи отмечают, что объявлений об угрозе беспилотников не было.

Как писали Юга.ру, 6 апреля в Дагестане волонтеры, спасающие людей от наводнения, пожаловались на отсутствие связи и мобильного интернета.

