На Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с
На 7 и 8 апреля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
МЧС Кубани объявило на 7 и 8 апреля штормовое предупреждение в Краснодаре и крае (за исключением Сочи и Сириуса).
Прогнозируется сильный дождь, а также ливни в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20–25 м/с. На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.
В связи с этим МЧС рекомендует жителям следить за погодной ситуацией, по возможности оставаться дома, использовать непромокаемую одежду и обувь, а также обращать внимание на СМС от ведомства.
Как писали Юга.ру, в ночь на 30 марта в Дагестане произошло сильнейшее за 100 лет наводнение.
