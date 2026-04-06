На Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
На 7 и 8 апреля в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

МЧС Кубани объявило на 7 и 8 апреля штормовое предупреждение в Краснодаре и крае (за исключением Сочи и Сириуса).

Прогнозируется сильный дождь, а также ливни в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20–25 м/с. На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок.

В связи с этим МЧС рекомендует жителям следить за погодной ситуацией, по возможности оставаться дома, использовать непромокаемую одежду и обувь, а также обращать внимание на СМС от ведомства.

Как писали Юга.ру, в ночь на 30 марта в Дагестане произошло сильнейшее за 100 лет наводнение. 

