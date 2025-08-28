Между Сочи и Сухумом запускают регулярное морское сообщение. Какое расписание и сколько стоят билеты?
С 30 августа до 1 октября из Сочи в Сухум будет курсировать судно «Комета»
28 августа Дептранс Сочи сообщил о запуске регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом с 30 августа. По маршруту будет курсировать скоростное судно «Комета» — подобное ходит между Сочи, Геленджиком и Новороссийском.
Судно на подводных крыльях вмещает 120 человек, время в пути составит около двух часов. Стоимость билетов туда-обратно — 2-2,5 тыс. рублей.
Представитель судовладельца Павел Марухин рассказал изданию «Российская газета», что первый рейс «Кометы» отправится в субботу, а в дальнейшем судно будет курсировать по пятницам.
«Прохождения таможенного контроля начнется с 9:00, отправление из Сочи в 10:30, прибытие в Сухум в 13:00, а обратно — в 16:30, высадка в 19:00», — заявил Марухин.
Ранее Юга.ру писали, что запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом обсуждался еще в июле 2025 года. 6 августа состоялся тестовый рейс «Кометы».
Как писали Юга.ру, в августе запустили первый за 30 лет авиарейс из Санкт-Петербурга в Сухум.