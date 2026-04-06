В Краснодаре пройдет читка поэмы о космонавтах, которые не покидали планету
Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить поэму Александра Плотникова «Альфа Центавра» (12+)
Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 12 апреля читку пьесы поэме Александра Плотникова «Альфа Центавра». Он написал ее в 2025 году, оказавшись в эмиграции в Ереване.
Автор исследует «феномен утраты». Плотников рассказывает истории людей, отдавших судьбы ради космоса, но так и не совершивших ни одного полета.
Один на один со смертью:
Среди героев произведения — Валентин Варламов, отчисленный из отряда космонавтов после травмы. Григория Нелюбова уволили за нетрезвый дебош, Сергея Нефедова поймали на краже импортной техники.
Читка пьесы со зрителями пройдет 12 апреля в 18:00 на улице Ставропольской, 216 (арт-пространство «Здесь»). Вход — 600 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
