В Краснодаре пройдет читка поэмы о космонавтах, которые не покидали планету

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото проекта «Аврора читает»
Клуб «Аврора читает» приглашает послушать и обсудить поэму Александра Плотникова «Альфа Центавра» (12+)

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 12 апреля читку пьесы поэме Александра Плотникова «Альфа Центавра». Он написал ее в 2025 году, оказавшись в эмиграции в Ереване.

Автор исследует «феномен утраты». Плотников рассказывает истории людей, отдавших судьбы ради космоса, но так и не совершивших ни одного полета.

Среди героев произведения — Валентин Варламов, отчисленный из отряда космонавтов после травмы. Григория Нелюбова уволили за нетрезвый дебош, Сергея Нефедова поймали на краже импортной техники.

Читка пьесы со зрителями пройдет 12 апреля в 18:00 на улице Ставропольской, 216 (арт-пространство «Здесь»). Вход — 600 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы 17, 18 и 19 апреля покажет премьеру «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира.

Афиша Краснодар Литература События Театры

Новости

Реклама на сайте