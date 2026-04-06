Где именно в Краснодаре отключат свет утром 6 апреля
Собрали для вас все 1438 адресов, где 6 апреля в Краснодаре отключат свет на профилактику
Электричество для профилактических работ будут отключать 6 апреля с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Айвазовского ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
Айвазовского пр-д, 4, 5, 7
1-й Айвазовского пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1-й Артельный пр-д, 24, 28, 30
5-й Артельный пр-д, 18, 25, 27
Березанская ул., 94, 97, 99
Бершанской ул., 80, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 286, 298, 300, 308
Бородина ул., 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
Бородина пр-д, 3, 5, 7, 9
Бургасская ул., 2, 4, 13, 13/2
1-й Верхний пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
2-й Верхний пр-д, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Волжская ул., 69, 71, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
2-й Восточный пр-д, 2, 4, 5, 7, 9
Выгонная ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30
Головатого ул., 535
Гоголя пер. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Демченко Марии ул., 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
Димитрова ул., 122
Длинная ул., 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313
2-й Дунайский пр-д, 2, 4, 6, 8, 15, 17, 19
Зарой Стасова пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
1-й Заройный пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Зеленая ул. (снт «Солнышко»), 633
Казачья ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Каштановая ул., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Кирова ул. (Пашковский), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 185, 187, 189, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Кленовая ул., 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28
Кольцевой пр-д, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111
Коммунаров ул., 205, 209
Комсомольская ул. (Пашковский), 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Корницкого ул., 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Краевая ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Красноярская ул., 131
Кривой пер., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Криничная ул., 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/2, 276
Крупской ул., 8/7
Крылатая ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 128
Кубанка ул., 2
Кутузова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Листопадная ул., 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Ломоносова ул., 43
Маркса ул. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
Мачуги ул., 41, 43, 45, 47, 49, 51
Минская ул., 118/2, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/16
Мира ул. (Пашковский), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Народная ул. (нст «Дружба»), 25
Новая ул., 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Новгородская ул., 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Новгородский пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Новостроек ул., 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 80, 82, 84, 86, 88
Ольховая ул., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
XXI Партсъезда ул., 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170
XXI Партсъезда пр-д, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Почтовая ул., 41, 43, 45, 47, 49, 51
Пригородная ул., 96, 98, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 289/3
Пролетарская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Пролетарский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Путевая ул., 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 81
Радио ул., 5
Российская ул., 219, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356
2-я Российская ул., 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158
Ростовское шоссе, 25, 25/4, 25/7, 26, 27, 27/1
Садовая ул., 30
Садовый пер. (Пашковский), 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31
Северная ул., 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 533, 534, 536
Симферопольская ул., 34, 34/а
Стасова ул., 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
1-й Стасова пр-д, 1, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
2-й Стасова пр-д, 13
Строителей бульвар, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134
Тюльпанная ул., 10, 12, 14, 16, 18, 20
Уральская ул., 146, 148, 150, 152, 152, 158
Урожайная ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Уссурийская ул., 11
Фадеева ул., 2, 5, 7, 9, 11, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 259, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327
Юго-Восточная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Ярославского ул., 7, 7/1, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/2, 78/4, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
