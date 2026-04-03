Утро становится дороже. Цены на молотый кофе в магазинах Кубани выросли на 17,5%

Краснодарский край

  © Фото Milada Vigerova, unsplash.com
3 апреля деловое медиа «Эксперт Юг» сообщило, что за 2025 год молотый кофе в магазинах Краснодарского края подорожал на 17,5%. Это данные сервиса мониторинга «Ценозавр».

Сейчас стандартная пачка молотого кофе весом 250 граммов в среднем стоит 551 рубль. Год назад цена была заметно ниже — рост составил почти пятую часть от прежней стоимости.

В Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%:

Другие виды тоже прибавили в цене. Зерновой кофе (250 граммов) за год вырос в цене на 15,4% — до 547,9 рубля за пачку. Растворимый кофе (в банке 95 граммов) прибавил 14,7%. Теперь он стоит в среднем 415,2 рубля.

В исследовании участвовал кофе разных производителей и марок — от бюджетных до более дорогих. Все они продаются в обычных розничных сетях Краснодарского края. Данные показывают среднюю цену без учета скидок и специальных акций.

В «Ценозавре» также отметили, что похожая ситуация наблюдается и в других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях.

Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
У россиян перестали работать банковские приложения
Люди не могут оплатить покупки в магазинах и перевести деньги
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

