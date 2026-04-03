Утро становится дороже. Цены на молотый кофе в магазинах Кубани выросли на 17,5%

Кофе в Краснодарском крае сильно подорожал. Молотый прибавил 17,5% за год

3 апреля деловое медиа «Эксперт Юг» сообщило, что за 2025 год молотый кофе в магазинах Краснодарского края подорожал на 17,5%. Это данные сервиса мониторинга «Ценозавр». Сейчас стандартная пачка молотого кофе весом 250 граммов в среднем стоит 551 рубль. Год назад цена была заметно ниже — рост составил почти пятую часть от прежней стоимости.

Другие виды тоже прибавили в цене. Зерновой кофе (250 граммов) за год вырос в цене на 15,4% — до 547,9 рубля за пачку. Растворимый кофе (в банке 95 граммов) прибавил 14,7%. Теперь он стоит в среднем 415,2 рубля. В исследовании участвовал кофе разных производителей и марок — от бюджетных до более дорогих. Все они продаются в обычных розничных сетях Краснодарского края. Данные показывают среднюю цену без учета скидок и специальных акций. В «Ценозавре» также отметили, что похожая ситуация наблюдается и в других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.