С 20 января для въезда в Абхазию и другие страны детям понадобится загранпаспорт

С 20 января дети до 14 лет смогут выехать в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию только по загранпаспорту

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил ТАСС, что с 20 января выезд детей из России за границу будет возможен только с загранпаспортом. Изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» внесли в июле 2025 года.

Речь идет о пяти странах, в которые ранее дети до 14 лет могли въехать по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. При этом совершеннолетних россиян и детей от 14 лет нововведение не касается — им выехать в перечисленные страны можно по российскому паспорту.

Отметим, что дети, которые въехали в заграничные страны до 20 января по свидетельству о рождении, могут и вернутся по этому же документу.