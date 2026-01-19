С 20 января для въезда в Абхазию и другие страны детям понадобится загранпаспорт

Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 20 января дети до 14 лет смогут выехать в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию только по загранпаспорту

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил ТАСС, что с 20 января выезд детей из России за границу будет возможен только с загранпаспортом. Изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» внесли в июле 2025 года. 

Речь идет о пяти странах, в которые ранее дети до 14 лет могли въехать по свидетельству о рождении. Это Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. При этом совершеннолетних россиян и детей от 14 лет нововведение не касается — им выехать в перечисленные страны можно по российскому паспорту. 

Отметим, что дети, которые въехали в заграничные страны до 20 января по свидетельству о рождении, могут и вернутся по этому же документу.

Читайте также:

Однако тем, кто планирует поездку позднее, необходимо оформить загранпаспорт — обычно процесс занимает от одного до трех месяцев, в зависимости от совпадения места подачи заявления и места постоянной прописки. 

В купленных ранее билетах на самолет или поезд родители могут изменить данные пассажира — эта услуга может быть бесплатной или за небольшую сумму. 

Подчеркнем, что загранпаспорт ребенку для выезда из России потребуется как при путешествии с сопровождающим, так и с родителями. 

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Краснодаре открылся визовый центр Кипра.

Госдума РФ Дети дорога на курорт Курорты и туризм Международные отношения путешествия

Новости

В Краснодаре разработали новые правила благоустройства. Общественники недовольны и требуют изменить их
Топят снег и делятся адресами родников. Жители Ростовской области четвертые сутки живут без воды
В Краснодаре открылась выставка художника Стаса Серова. Представлены новые работы на тему доброты и детских воспоминаний
В кинотеатрах Краснодара пожаловались на качество копий «Аватара 3»
С 20 января для въезда в Абхазию и другие страны детям понадобится загранпаспорт
В Краснодаре ребенок провалился в открытый люк по дороге в школу. Прокуратура проводит проверку

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Сегодня, 08:30
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
16 января, 18:01
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Реклама на сайте