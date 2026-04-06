Яндекс Недвижимость запустила ИИ-помощника для поиска и сравнения недвижимости

Сервис Недвижимость AI обрабатывает запросы в свободной форме, отмечает объекты на карте и выводит сравнения в таблицы

Яндекс Недвижимость* представила Недвижимость AI — сервис, который помогает пользователям подбирать, анализировать и сравнивать объекты недвижимости. ИИ-помощник работает в формате диалога: он может распознавать запросы в свободной форме и учитывать разные сценарии поиска.

Недвижимость AI работает с объявлениями Яндекс Недвижимости и Яндекс Аренды во всех основных сегментах рынка: первичным и вторичным жильем для покупки, недвижимостью для долгосрочной и краткосрочной аренды, коммерческими помещениями, машино-местами.

Помощник умеет искать объекты по описанию жизненной ситуации пользователя. Например, он распознает запросы вроде «родился второй ребенок: первый скоро пойдет в школу, второму нужен хороший детский сад, покупаем в семейную ипотеку с маткапиталом» или «хочу снять квартиру онлайн в Краснодаре без поездок на просмотры, ближе к центру, до 40 000 рублей».

Подобрать квартиру в новостройке с помощью Недвижимость AI можно с учетом района, бюджета, инфраструктуры и других параметров. Все подходящие варианты отображаются на карте, а перейти в объявление можно прямо из чата или с отметки на карте.

Оценить предложенные сервисом объекты можно с помощью сравнительных таблиц. Недвижимость AI формирует подборку, анализирует варианты, дает краткую характеристику каждому из них и помогает сделать ключевые выводы.

При поиске и анализе объявлений сервис учитывает региональные особенности. ИИ-помощник распознает топонимы конкретного города даже в разговорной форме. Например, если написать «найди мне однушку для покупки на вторичном рынке возле парка Галицкого в бюджете до 10 млн», система поймет, что речь идет о парке «Краснодар», и предложит соответствующие запросу объявления.