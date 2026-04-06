Яндекс Недвижимость запустила ИИ-помощника для поиска и сравнения недвижимости
Сервис Недвижимость AI обрабатывает запросы в свободной форме, отмечает объекты на карте и выводит сравнения в таблицы
Яндекс Недвижимость* представила Недвижимость AI — сервис, который помогает пользователям подбирать, анализировать и сравнивать объекты недвижимости. ИИ-помощник работает в формате диалога: он может распознавать запросы в свободной форме и учитывать разные сценарии поиска.
Недвижимость AI работает с объявлениями Яндекс Недвижимости и Яндекс Аренды во всех основных сегментах рынка: первичным и вторичным жильем для покупки, недвижимостью для долгосрочной и краткосрочной аренды, коммерческими помещениями, машино-местами.
Помощник умеет искать объекты по описанию жизненной ситуации пользователя. Например, он распознает запросы вроде «родился второй ребенок: первый скоро пойдет в школу, второму нужен хороший детский сад, покупаем в семейную ипотеку с маткапиталом» или «хочу снять квартиру онлайн в Краснодаре без поездок на просмотры, ближе к центру, до 40 000 рублей».
Подобрать квартиру в новостройке с помощью Недвижимость AI можно с учетом района, бюджета, инфраструктуры и других параметров. Все подходящие варианты отображаются на карте, а перейти в объявление можно прямо из чата или с отметки на карте.
Оценить предложенные сервисом объекты можно с помощью сравнительных таблиц. Недвижимость AI формирует подборку, анализирует варианты, дает краткую характеристику каждому из них и помогает сделать ключевые выводы.
При поиске и анализе объявлений сервис учитывает региональные особенности. ИИ-помощник распознает топонимы конкретного города даже в разговорной форме. Например, если написать «найди мне однушку для покупки на вторичном рынке возле парка Галицкого в бюджете до 10 млн», система поймет, что речь идет о парке «Краснодар», и предложит соответствующие запросу объявления.
Недвижимость AI показывает краткую статистику по подборке: в каких районах по заданным параметрам объявлений больше, каков ценовой диапазон, какие есть варианты по площади или периоду постройки домов. При поиске можно делать уточняющие запросы, например: «подробнее о топ-5 предложениях», «дешевле 10 млн» или «только Фестивальный микрорайон».
Подборками, созданными с помощью Недвижимость AI, можно делиться с близкими. Это особенно удобно при семейной покупке недвижимости, когда решение принимают сразу несколько человек. Чтобы отправить подборку, достаточно нажать на кнопку «Скопировать ссылку» в чате помощника.
С ИИ-помощником можно общаться и на общие темы, связанные с недвижимостью. Например, сервис может подсказать, что нужно учитывать при выборе жилья для начала семейной жизни, как сэкономить при покупке вторичного жилья или какие районы лучше подходят для инвестиционной недвижимости.
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость:«Недвижимость AI — новый этап в развитии не только нашего сервиса, но и рынка недвижимости в целом. За последние десятилетия он прошел путь от ручного поиска квартир и многочисленных поездок на просмотры до рынка, где 3D-тур заменяет личную встречу с продавцом, помогает представить еще строящийся проект и, конечно, позволяет искать недвижимость с помощью искусственного интеллекта. Это уникальный продукт, который отвечает реальным запросам покупателей, риелторов и агентств недвижимости. Мы стремимся не просто показывать объявления, а помогать пользователям принимать взвешенные решения, выбирать и сравнивать недвижимость в соответствии с их планами».
Разработчик продукта Недвижимость AI, руководитель направления в сервисе Яндекс Недвижимость Александр Митяков добавил, по результатам эксперимента Недвижимость AI продемонстрировал высокий уровень вовлеченности: «За время теста пользователи создали более 50 тыс. чатов, и в каждом десятом из них использовали функцию сравнительного анализа объектов из подборки. При этом конверсия в показ карточки выросла вдвое по сравнению с обычными сценариями поиска недвижимости на сайте».
* Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.
