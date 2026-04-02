Краснодарский театр драмы покажет премьеру по пьесе Шекспира. Что известно о спектакле?

  • © Фото Юлии Марининой
Экс-главрежиссер Молодежного театра Даниил Безносов поставит в Драмтеатре «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира (16+)

3 февраля телеграм-канал Театра драмы им. Горького сообщил, что главное событие апреля и первая премьера 2026 года — остроумная комедия Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Она станет вторым спектаклем театра, поставленным по пьесе Шекспира. В репертуаре уже есть стереодрама «Ромео и Джульетта».

Первые читки будущего спектакля начались еще в декабре, а премьера состоится в середине апреля.

  • Читка спектакля «Укрощение строптивой» © Фото Юлии Марининой
  • Читка спектакля «Укрощение строптивой» © Фото Юлии Марининой
  • Читка спектакля «Укрощение строптивой» © Фото Юлии Марининой
Спектакль ставит бывший главный режиссер Молодежного театра Краснодара Даниил Безносов. 

В «Молодежке» идут его «Гроза», «Мертвые души», «Дежурные влюбленности», «Панды», а в Драмтеатре — «Утиная охота» и «Месяц в деревне». Одной и свежих и ярких постановок Безносова в Краснодаре стал спектакль «Тартюф» в Театре Защитника Отечества. Также режиссер сотрудничает с Новым театром Сочи.

Спектакль «Гроза» Молодежного театра Краснодара в 2017 году номинировали на премию «Золотая маска»:

Оформлением спектакля занимается российский художник Игорь Капитанов. Он работал с новосибирским театром «Красный факел», Театром на Малой Бронной, театром им. Пушкина, МХТ им. Чехова в Москве и другими.

За костюмы отвечает российская художница Фагиля Сельская, оформившая более 150 спектаклей в театрах России и за рубежом. Сотрудничала с МХТ им. Чехова, Театром Наций, БДТ им. Товстоногова, Театром Ленсовета,Театром Табакова, а также с театрами Пекина, Сеула, Сиэтла и Тель-Авива. 

О костюмах будущего спектакля рассказал режиссер Даниил Безносов:

«Нет никакой необходимости в исторических реконструкциях. Если бы у нас была задача воссоздания — это одна история, но мы говорим про театр, про смыслы. Когда люди жалуются на костюмы, они говорят: «Тогда такого не было». А что было? Никто точно не знает. Немного кринолина — и достаточно? Но мода менялась каждые пять лет, как и сейчас».

  • Обсуждение костюмов спектакля «Укрощение строптивой» © Фото Юлии Марининой
Всего в спектакле задействован 21 артист. Исполнители главных ролей — Ольга Вавилова и Алла Мосолова в роли Катарины, Арсений Фогелев и Александр Крюков в роли Петруччо.

Вот что о сюжете нового спектакля говорится на сайте театра:

«Классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно — гимн Женщине. Здесь правят энергия живого театра и музыкальность шекспировского слова, а за маской гротеска скрывается настоящая драма чувств, заставляющая задуматься о природе любви, силы и свободы. Да, Петруччо укротит Катарину, но будет ли победитель в этом сражении?»

Режиссера Даниила Безносова попросили охарактеризовать спектакль тремя эпитетами:

«Этот спектакль будет с огромною любовью к женщинам. Этот спектакль озорной и шаловливый. И, надеемся, содержательный».

Пьесу «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир написал между 1590 и 1592 годами. Известно, что комедия подвергалась изменениям и шла в театре под разными названиями.

Премьера состоится 17, 18 и 19 апреля. Билеты стоят от 700 до 2500 рублей. Однако практически все раскуплено — осталось несколько мест в крайних рядах партера и на балконе. 

Также будут показы 1 и 2 мая. Билетов в продаже пока много.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет читка пьесы, посвященная памяти российского драматурга Николая Коляды.

