В Анапе и Новороссийске обнаружили обломки БПЛА. Никто не пострадал, но повреждены дома
В ночь на 2 апреля на побережье Краснодарского края объявляли угрозу атаки беспилотников
2 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки БПЛА упали в поселке Верхнебаканском под Новороссийском. Фрагменты беспилотника обнаружили во дворе частного дома.
В результате ЧП загорелось дерево, которое быстро потушили. Других повреждений не зафиксировали.
Также обломки БПЛА обнаружили в Анапе. В селе Супсех фрагменты дрона упали во дворы двух частных домов. В первом случае в здании выбито остекление, во втором — произошел пожар.
Кроме того, обломки нашли непосредственно в Анапе на территории одного из частных домов.
Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
В ночь на 2 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Крымском районе.
Как писали Юга.ру, 30 марта в Краснодаре от атаки БПЛА пострадали три человека, двое из них — дети.