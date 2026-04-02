В Анапе и Новороссийске обнаружили обломки БПЛА. Никто не пострадал, но повреждены дома

В ночь на 2 апреля на побережье Краснодарского края объявляли угрозу атаки беспилотников

В результате ЧП загорелось дерево, которое быстро потушили. Других повреждений не зафиксировали.

2 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что обломки БПЛА упали в поселке Верхнебаканском под Новороссийском. Фрагменты беспилотника обнаружили во дворе частного дома.

Также обломки БПЛА обнаружили в Анапе. В селе Супсех фрагменты дрона упали во дворы двух частных домов. В первом случае в здании выбито остекление, во втором — произошел пожар.

Кроме того, обломки нашли непосредственно в Анапе на территории одного из частных домов.

Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

В ночь на 2 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Сочи и Крымском районе.