Аэропорт Сочи не работал почти семь часов — задержаны 59 рейсов. Закрыта и авиагавань Краснодара

  © Фото Антона Быкова, Юга.ру
Ночью 2 апреля аэропорт Сочи не работал — задержаны 59 рейсов. Также не отправляет самолеты аэропорт Краснодара

2 апреля в 3:00 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки БПЛА. Ограничения сняли в 9:40 — терминал не работал около семи часов.

По данным онлайн-табло на 10:00, всего задерживаются 59 рейсов.

На вылет задерживаются 28 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Астрахань, Анталью, Тбилиси, Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфу, Пермь, Ереван, Орск, Казань, Ташкент и другие города. Время задержек — до 14 часов.

На прилет задерживается 31 рейс. Среди них самолеты из Самарканда, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Казани, Минеральных Вод, Кемерово, Ташкента, Тбилиси. Время задержек — до девяти часов.

По данным пресс-службы, в терминале обстановка спокойная. Для комфорта пассажиров установлены дополнительные скамейки, работают менеджеры по гостеприимному сервису, функционируют фонтанчики с питьевой водой.

Также задержки отмечаются в аэропорту Краснодара — там 2 апреля в 5:00 ввели ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. На 10:00 авиагавань остается закрытой.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 12 рейсов в Москву, Челябинск, Ташкент, Анталью, Екатеринбург, Тбилиси, Стамбул. Время задержек — до четырех часов. На прилет также задерживаются 12 рейсов из Ташкента, Антальи, Москвы, Стамбула, Махачкалы, Санкт-Петербурга и Тбилиси. Время задержек — до шести часов.

В пресс-службе авиагавани заявили, что «службы аэропорта и авиакомпаний стараются сделать все возможное, чтобы обслужить все запланированные на сутки рейсы».

Как писали Юга.ру, 4 марта недалеко от аэропорта Краснодара нашли обломки БПЛА. Ранее жители слышали звуки взрывов.

