Аэропорт Сочи не работал почти семь часов — задержаны 59 рейсов. Закрыта и авиагавань Краснодара

Ночью 2 апреля аэропорт Сочи не работал — задержаны 59 рейсов. Также не отправляет самолеты аэропорт Краснодара

2 апреля в 3:00 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты в связи с угрозой атаки БПЛА. Ограничения сняли в 9:40 — терминал не работал около семи часов.

По данным онлайн-табло на 10:00, всего задерживаются 59 рейсов.

На вылет задерживаются 28 рейсов в Шарм-эль-Шейх, Астрахань, Анталью, Тбилиси, Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфу, Пермь, Ереван, Орск, Казань, Ташкент и другие города. Время задержек — до 14 часов.

На прилет задерживается 31 рейс. Среди них самолеты из Самарканда, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Казани, Минеральных Вод, Кемерово, Ташкента, Тбилиси. Время задержек — до девяти часов.