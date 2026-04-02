Один на один со смертью. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Семь»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 11 и 12 апреля премьерные показы спектакля «Семь». Это выпускной проект актерской лаборатории Ксении Овчинниковой.

Произведение описывает последние дни людей, приговоренных к смертной казни через повешение. Прототипами персонажей были реальные люди. Андреев посвятил повесть писателю Льву Толстому.

«Это постановка о свете, который становится виден только в полной темноте. О любви, которая просыпается на пороге небытия. И о том, что жизнь — это не сумма дней, а глубина пережитого мгновения», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 11 и 12 апреля 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.