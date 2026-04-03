От «холодной» жены до проститутки. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком эротической драмы «Дневная красавица»

Молодая женщина из богатой парижской буржуазной семьи Северина замужем за Пьером, успешным и любящим хирургом. Со стороны их брак выглядит идеальным: красивая пара, роскошный дом, материальный достаток. Однако у этой внешней благополучной жизни есть темная сторона.

Критик Кира Кац анонсировала на 10 апреля показ драмы «Дневная красавица» режиссера Луиса Бунюэля. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Северина не испытывает удовольствия от близости с мужем. В своих грезах она видит себя униженной, связанной, подвергающейся насилию. От знакомого она узнает адрес элитного борделя и начинает работать проституткой. Она принимает клиентов только днем, чтобы муж ничего не узнал.

Главную роль в фильме исполнила Катрин Денев. «Дневная красавица» Бунюэля до сих пор считается шедевром европейского кино.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 10 апреля в 19:30. Стоимость билетов 800 рублей.