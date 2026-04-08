В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком триллер «Олдбой» 2003 года

Это мрачная, жестокая и психологически глубокая история о мести. Фильм является второй частью «Трилогии о мести», следуя за «Сочувствием господину Месть» (2002) и предшествуя «Леди Месть» (2005).

Критик Кира Кац анонсировала на 12 апреля показ криминального триллера «Олдбой» режиссера Пака Чхан-ука. Ленту будут демонстрировать на корейском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Однажды ночью мужчину по имени О Дэ-су похищают прямо с улицы. Очнувшись, он обнаруживает себя в странной комнате, похожей на гостиничный номер, без окон, с телевизором и дверцей для подачи еды. Там из новостей он узнает, что его обвинили в убийстве собственной жены. Дэ-су проводит в заточении 15 лет.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 12 апреля в 17:00. Стоимость билетов 800 рублей.