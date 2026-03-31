В Краснодаре пройдет мультпарад, посвященный композитору Александру Зацепину

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 1 апреля мультпарад. Мероприятие приурочено к 100-летию композитора Александра Зацепина. Посетители смогут посмотреть мультфильмы, для которых он написал музыку.

Также режиссер и педагог Анна Дранникова расскажет интересные факты о создателях мультфильмов и творчестве самого композитора.

Александр Зацепин получил известность как автор музыки к кинофильмам, в том числе к знаменитым комедиям Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», а также к полнометражному мультфильму «Тайна третьей планеты». В свои 100 лет композитор продолжает творить.

Мультпарад состоится 1 апреля в 14:00 на улице Рашпилевской, 32. Вход свободный.