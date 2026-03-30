В Ингушетии и Чечне за год выросла заболеваемость корью. А что в других регионах СКФО?

Заболеваемость корью на Северном Кавказе в 2025 году снизилась, но в Ингушетии и Чечне выявили рост случаев заражения

Согласно статистике, опубликованной Роспотребнадзором, заболеваемость корью на Северном Кавказе за год снизилась почти на 66%. В Дагестане число заболевших с 2024 по 2025 год сократилось вдвое — с 2199 до 1134.

Однако в двух республиках СКФО количество заразившихся снова выросло. По данным Роспотребнадзора, число заболевших корью в Чечне за год увеличилось на 80% — с 55 до 99, а в Ингушетии на 65% — с 14 до 23. При этом заболеваемость сильно снизилась в Карачаево-Черкесии (с 199 до 3) и Ставропольском крае (с 956 до 94).

На Северном Кавказе также зафиксировали рост случаев заражения другими инфекциями, прививки от которых ставят в раннем возрасте. В Дагестане и Северной Осетии за год число заболевших коклюшем увеличилось на 11% и 55% соответственно. Также в Ставропольском крае и Чечне растет число заразившихся паротитом (или «свинкой») — в обоих регионах их число уже превысило 30 человек. 

Напомним, что в 2023 году глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что рост заболеваемости корью врачи связывают с отказом родителей от вакцинации детей. 

При этом в течение 2023 года жители регионов РФ сообщали о дефиците прививок против кори, краснухи и паротита. Власти объясняли это тем, что некоторые западные компании прекратили поставку своих препаратов, а на поиск аналогов необходимо время.

