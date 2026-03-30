Три кубанских вуза вошли в рейтинг лучших по версии Forbes. Какие именно?

Краснодарский край увеличил присутствие в топ-100 Forbes Education

30 марта Forbes в восьмой раз представил рейтинг 100 лучших университетов России. В список вошли три высших учебных заведения Краснодарского края. В рейтинге традиционно доминируют московские вузы. Первое место заняла НИУ ВШЭ, на втором — МГУ, на третьем — МФТИ. Кубанские университеты увеличили представительство региона в топе по сравнению с прошлым годом.

Вузы Краснодара подняли цены на обучение: Больше всего подорожала учеба в КубГМУ — до 465 тыс. рублей в год

Кто представил Краснодарский край в рейтинге: Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) занял 83-е место , набрав 18,73 балла. Сильной стороной вуза стало «качество нетворкинга» — показатель, который оценивает уровень подготовки абитуриентов и полезных связей. По этому критерию медицинский университет опередил другие вузы региона.

Кубанский государственный университет (КубГУ) расположился на 86-й строчке с результатом 18,64 балла. Вуз показал лучшие в регионе результаты по репутации у работодателей, а также получил баллы в категории «фактор Forbes», которая учитывает наличие выпускников в списках богатейших бизнесменов.

Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) занял 91-е место с 18,38 балла. Институт продемонстрировал высокие показатели качества студенческой среды и нетворкинга. Примечательно, что в 2025 году КГИК был единственным представителем Краснодарского края в рейтинге и занимал тогда 68-е место с 27,5 балла. Таким образом, за год вуз потерял 23 позиции в топе. Рейтинг Forbes Education оценивает не только формальные показатели из отчетов Министерства науки и высшего образования, но и востребованность выпускников на рынке труда. Методология включаент пять ключевых метрик: качество нетворкинга (максимум 35 баллов): учитываются средний балл ЕГЭ поступивших и количество зачисленных олимпиадников;

репутация у работодателей (до 30 баллов): формируется на основе опроса 200 крупнейших компаний России о том, выпускников каких вузов они предпочитают нанимать;

международное признание (до 20 баллов): оценивается присутствие вуза в мировых рейтингах, таких как QS, THE и ARWU;

академическая среда (до 10 баллов): включает квалификацию преподавательского состава, уровень их заработной платы и количество иностранных студентов;

фактор Forbes (до 5 баллов): наличие выпускников университета в списке миллиардеров.