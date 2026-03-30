Три кубанских вуза вошли в рейтинг лучших по версии Forbes. Какие именно?
Краснодарский край увеличил присутствие в топ-100 Forbes Education
30 марта Forbes в восьмой раз представил рейтинг 100 лучших университетов России. В список вошли три высших учебных заведения Краснодарского края.
В рейтинге традиционно доминируют московские вузы. Первое место заняла НИУ ВШЭ, на втором — МГУ, на третьем — МФТИ. Кубанские университеты увеличили представительство региона в топе по сравнению с прошлым годом.
Кто представил Краснодарский край в рейтинге:
- Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) занял 83-е место, набрав 18,73 балла. Сильной стороной вуза стало «качество нетворкинга» — показатель, который оценивает уровень подготовки абитуриентов и полезных связей. По этому критерию медицинский университет опередил другие вузы региона.
- Кубанский государственный университет (КубГУ) расположился на 86-й строчке с результатом 18,64 балла. Вуз показал лучшие в регионе результаты по репутации у работодателей, а также получил баллы в категории «фактор Forbes», которая учитывает наличие выпускников в списках богатейших бизнесменов.
- Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) занял 91-е место с 18,38 балла. Институт продемонстрировал высокие показатели качества студенческой среды и нетворкинга. Примечательно, что в 2025 году КГИК был единственным представителем Краснодарского края в рейтинге и занимал тогда 68-е место с 27,5 балла. Таким образом, за год вуз потерял 23 позиции в топе.
Рейтинг Forbes Education оценивает не только формальные показатели из отчетов Министерства науки и высшего образования, но и востребованность выпускников на рынке труда. Методология включаент пять ключевых метрик:
- качество нетворкинга (максимум 35 баллов): учитываются средний балл ЕГЭ поступивших и количество зачисленных олимпиадников;
- репутация у работодателей (до 30 баллов): формируется на основе опроса 200 крупнейших компаний России о том, выпускников каких вузов они предпочитают нанимать;
- международное признание (до 20 баллов): оценивается присутствие вуза в мировых рейтингах, таких как QS, THE и ARWU;
- академическая среда (до 10 баллов): включает квалификацию преподавательского состава, уровень их заработной платы и количество иностранных студентов;
- фактор Forbes (до 5 баллов): наличие выпускников университета в списке миллиардеров.
