Ипотека Уралсиба вошла в топ-10 лучших программ на новостройки
Ипотека на новостройки банка Уралсиб вошла в мартовский рейтинг лучших программ на первичном рынке жилья
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 1 февраля 2026 года).
При составлении рейтинга аналитики портала учли:
- размер процентной ставки и ежемесячных платежей;
- полную стоимость кредита (ПСК) и сумму первоначального взноса;
- срок и максимальную сумму ипотеки;
- наличие и условия опций снижения ставки, включая платные;
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения ипотеки.
Ипотечный кредит (ПСК 18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 17,89% годовых.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)