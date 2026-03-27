Нейросети, проверка контента, верификация продавцов. Эксперт рассказал, как цифровизация меняет авторынок

Эксперт рассказал о том, как цифровые сервисы изменили автомобильный рынок и сделали процесс покупки авто прозрачнее на примере Авито Авто

Автомобильный рынок в России меняется под влиянием развития цифровых платформ. О том, как цифровизация влияет на процесс покупки, рассказал Илья Евсеев, руководитель направления «Доверие и безопасность» в Авито Авто.

Сейчас 8 из 10 покупателей ищут автомобиль в интернете — онлайн-покупка стала для большинства привычным делом. По словам Евсеева, так рынок отвечает на запрос аудитории, особенно в вопросах безопасности сделок. За последние 10–15 лет цифровизация автобизнеса заметно улучшила ситуацию с покупкой машин с пробегом. Выбирать и покупать автомобиль стало не только удобнее, но и прозрачнее — во многом благодаря новым инструментам проверки.

Например, на платформе работает сервис Селект: там покупателям доступны проверенные автомобили от надежных дилеров с полным сопровождением сделки. В сервисе представлено более 50 тысяч автомобилей с пробегом, а спрос на них в этом году вырос почти на 40% по сравнению с прошлым. Такие данные говорят о том, что сервис отвечает на растущий интерес пользователей к безопасным покупкам.

С точки зрения безопасности важна и отметка «Надежный партнер». Ее получают продавцы, которые соблюдают высокие стандарты качества. Благодаря этому статусу они могут подняться выше в поиске и привлечь больше внимания к своим объявлениям. Еще одна гарантия для покупателя — отметка «Документы проверены», она подтверждает личность продавца. Чтобы получить ее, достаточно пройти быструю проверку в личном кабинете через Госуслуги или загрузив удостоверяющие личность документы.

В Авито Авто используют нейросети, чтобы сделки были прозрачнее и безопаснее. Например, искусственный интеллект в отчетах Автотеки анализирует данные из более чем 2000 источников и дает покупателям детальные и точные рекомендации по автомобилям. Кроме того, для дилеров на платформе внедрили инструменты «горячие лиды» и «аудит трафика» — они помогают повышать конверсию в сделки и улучшать продажи.

Эксперт поделился несколькими советами по самостоятельной покупке автомобиля. Во-первых, заранее определиться с целью покупки и бюджетом. В этом поможет широкий набор сервисов, которые предоставляются на платформе. Оценка дополнительных расходов, таких как страховка и техническое обслуживание, позволяют покупателю заранее подготовиться к сделке и избежать неожиданных затрат. Также очень важно изучить профиль продавца — если профиль создан несколько месяцев назад, верифицирован по документам и на фото есть изображение продавца, это уже большой плюс. Эксперт порекомендовал использовать такие сервисы, как Автотека, которые предоставляют подробную информацию о техническом состоянии автомобиля, его сервисном обслуживании и юридической чистоте.

Продавцам стоит уделить внимание качеству объявлений. Обязательно необходимо указывать подробности о состоянии автомобиля, в том числе возможные дефекты (например, если машина была в ДТП), а также предоставлять фотографии со всех сторон в хорошем освещении. Помимо этого стоит поддерживать открытую и вежливую коммуникацию с покупателями, отвечать на их вопросы оперативно и избегать пропуска звонков. Эксперт настоятельно порекомендовал общаться в контуре платформы, так как это гарантирует безопасность сделки для обеих сторон.

Цифровизация сделала процесс купли-продажи автомобилей значительно безопаснее и удобнее. Авито Авто продолжает развивать механизмы безопасной сделки, чтобы покупка машины на платформе стала еще прозрачнее для всех пользователей.