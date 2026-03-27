Ferrari, штраф и СВО: к чему привела скандальная поездка блогера по пешеходной набережной Ростова?
Показная поездка на Ferrari обернулась для блогера Николая Василенко штрафом и покупкой автомобиля для бойцов СВО
25 марта блогер Николай Василенко опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он едет на красном Ferrari по пешеходной зоне набережной Ростова-на-Дону.
«Ну что, похулиганим? Нам можно — на Ferrari можно на набережную», — говорит он на записи.
Позднее Василенко объяснил свои действия съемкой «фрагмента будущего фильма про Дон-батюшку и Ростов по мотивам романа «Тихий Дон» Шолохова».
Вечером 25 марта на публикацию отреагировала полиция. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что Василенко оштрафовали на 2 тыс. рублей за нарушение ПДД (по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ).
«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона. Именно такой случай произошел в Ростове-на-Дону, где местный блогер на спортивном автомобиле премиум-класса проехал по тротуару городской набережной», — написала она.
Однако на этом история не закончилась. 26 марта мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин пригласил блогера на встречу, где они обсудили его поездку по набережной. Глава города заявил, что «раскаяние должно быть деятельным», и предложил Василенко поддержать участников СВО — приобрести автомобиль для одного из подразделений и укомплектовать его гуманитарной помощью.
Блогер согласился, отметив, что «понимает воинское братство, поскольку сам является офицером запаса».
При этом Василенко не комментировал инцидент в своих социальных сетях и удалил скандальный видеоролик.
