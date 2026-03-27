Ferrari, штраф и СВО: к чему привела скандальная поездка блогера по пешеходной набережной Ростова?

Ростовская область

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Ростова-на-Дону Александра Скрябина
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Показная поездка на Ferrari обернулась для блогера Николая Василенко штрафом и покупкой автомобиля для бойцов СВО

25 марта блогер Николай Василенко опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он едет на красном Ferrari по пешеходной зоне набережной Ростова-на-Дону.

«Ну что, похулиганим? Нам можно — на Ferrari можно на набережную», — говорит он на записи.

Позднее Василенко объяснил свои действия съемкой «фрагмента будущего фильма про Дон-батюшку и Ростов по мотивам романа «Тихий Дон» Шолохова».

Вечером 25 марта на публикацию отреагировала полиция. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что Василенко оштрафовали на 2 тыс. рублей за нарушение ПДД (по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ).

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона. Именно такой случай произошел в Ростове-на-Дону, где местный блогер на спортивном автомобиле премиум-класса проехал по тротуару городской набережной», — написала она.

Однако на этом история не закончилась. 26 марта мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин пригласил блогера на встречу, где они обсудили его поездку по набережной. Глава города заявил, что «раскаяние должно быть деятельным», и предложил Василенко поддержать участников СВО — приобрести автомобиль для одного из подразделений и укомплектовать его гуманитарной помощью.

Блогер согласился, отметив, что «понимает воинское братство, поскольку сам является офицером запаса».

При этом Василенко не комментировал инцидент в своих социальных сетях и удалил скандальный видеоролик.

Как писали Юга.ру, пранкер разослал школам Брянской области и Ставрополья фиктивное поручение от «Единой России» о запрете произведений классической литературы связи с СВО. Ему поверили.

«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
Пластика в Краснодаре
Жители Краснодара получили сообщения о сиренах
