В Краснодаре отца погибшего на СВО солдата оштрафовали за дискредитацию армии в телефонном разговоре

6 октября Прикубанский районный суд Краснодара опубликовал постановление об административном правонарушении 59-летнего Александра Лойко. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии и действующей власти (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Негативные слова мужчина высказал в телефонном разговоре. Доказательством стал CD-диск с записью его речи.