В Краснодаре отца погибшего на СВО солдата оштрафовали за дискредитацию армии в телефонном разговоре

Краснодарца Александра Лойко признали виновным в дискредитации вооруженных сил РФ

6 октября Прикубанский районный суд Краснодара опубликовал постановление об административном правонарушении 59-летнего Александра Лойко. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии и действующей власти (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Негативные слова мужчина высказал в телефонном разговоре. Доказательством стал CD-диск с записью его речи.

Александр Лойко признал вину. Свои высказывания он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Также мужчина сослался на тяжелую семейную ситуацию — на СВО он потерял старшего сына. Журналист Андрей Кошик предположил, что речь о 38-летнем Станиславе Лойко, который перестал выходить на связь в феврале 2025 года.

Как писали Юга.ру, в октябре 2023 года суд Краснодара оштрафовал женщину за дискредитацию армии из-за лайка флага Украины.

