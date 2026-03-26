Открытые репетиции, мастер-классы и встречи с актерами. В Краснодаре впервые состоится «Ночь театрального искусства»
Всемирный день театра отметят 27 марта в Краснодаре. Узнали программу бесплатных событий (18+)
27 марта отмечается Всемирный день театра. В честь этого во всех городах России, в том числе и в Краснодаре, впервые пройдет акция «Ночь театрального искусства». В ней примут участие как государственные организации, так и частные.
В программе акции — мастер-классы, концерты, обсуждения, репетиции, экскурсии и другие мероприятия. На некоторые события уже закрыта регистрация, однако остались встречи, куда еще можно попасть.
Программа:
Театр драмы имени Горького, улица Красноармейская, 110:
- 21:00 — выставка об истории театрального Екатеринодара «Театральный мир»;
- 21:30 — шоу с актерами театра Арсением Фогелевым и Михаилом Дубовским «Вечерний звон»;
- 22:00 — мастер-класс по сценической речи с актрисой Елизаветой Велиган;
- 22:40 — мастер-класс по сценическому движению с актером Филиппом Душиным.
Вход на все мероприятия свободный и без записи. Подробности можно узнать по ссылке.
Краснодарский музыкальный театр, улица Красная, 44:
- 17:00 — концерт Государственного Кубанского духового оркестра;
- 18:00 — просмотр репетиции балета «Чиполлино». После показа пройдет встреча в фойе театра с ведущими мастерами сцены: работником культуры Риммой Колесниковой, балетмейстером Вадимом Ступкой и заслуженными артистами Краснодарского края Владимиром Морозовым и Екатериной Ярощук;
- 20:00 — концерт Музыкального театра;
- 22:00 — концерт Биг-бенда Георгия Гараняна.
Помимо этого, с 17:00 в фойе театра будет представлена коллекция костюмов, театральная бутафория и редкие кадры из архивов Театра балета Юрия Григоровича. Вход на все мероприятия свободный и без записи.
Малевич, Кандинский, Родченко:
Новый театр кукол, улица Зиповская, 5/33:
- 21:00 — тематическая программа, посвященная искусству кукольного театра (6+). Зрителей ждут музыкальные и танцевальные номера, сказочные постановки и взаимодействие с артистами. Вход свободный по регистрации.
Театр современного искусства, улица Стасова, 175:
- 19:00 — спектакль-шоу «Гранатовый браслет» — новаторская интерпретация повести Куприна под джазовую музыку Ильи Филиппова. Стоимость билета — от 400 рублей;
- 21:00 — творческая встреча артистов постановки со зрителями;
- 21:00–23:00 — выставка картин, созданных нейросетью по мотивам спектаклей театра.
Вход на мероприятия бесплатный по регистрации.
«Один театр», улица Коммунаров, 268, литер В:
- 21:50 — обсуждение двух спектаклей театра вместе с филологом Еленой Хомухиной и режиссером Алексеем Мосоловым. Сначала обсудят постановку «Параллели», а далее — «Гамлет», премьера которой еще не состоялась. Подробности можно узнать по ссылке.
Вход на мероприятия свободный без записи. Также в этот день в 20:30 состоится показ спектакля «Параллели» для тех, кто хочет его обсудить, но ранее не видел. Это постановка о любви, отношениях мужчины и женщины и поисках друг друга. Стоимость билета — 900 рублей.
Театр Veritas, улица Красноармейская, 64:
- 22:30 — обсуждение спектакля «Королевские игры» с актерами и режиссером. Вход свободный по записи.
Те, кто не видел спектакль, могут его посмотреть в тот же день в 20:00. Действие постановки происходит на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между двумя сильными личностями — королем-распутником Генрихом VIII и дочерью казначея Анной Болейн. Зрители увидят столкновение двух людей, развитие настоящей драмы, борьбы за власть, любовь и жизнь. Стоимость билета — от 1300 рублей.
Как писали Юга.ру, 28 и 29 марта в Краснодаре состоится премьера спектакля «Картотека».