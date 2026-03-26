Открытые репетиции, мастер-классы и встречи с актерами. В Краснодаре впервые состоится «Ночь театрального искусства»

27 марта отмечается Всемирный день театра. В честь этого во всех городах России, в том числе и в Краснодаре, впервые пройдет акция «Ночь театрального искусства». В ней примут участие как государственные организации, так и частные.

В программе акции — мастер-классы, концерты, обсуждения, репетиции, экскурсии и другие мероприятия. На некоторые события уже закрыта регистрация, однако остались встречи, куда еще можно попасть.

Программа:

Театр драмы имени Горького, улица Красноармейская, 110:

21:00 — выставка об истории театрального Екатеринодара «Театральный мир»;

21:30 — шоу с актерами театра Арсением Фогелевым и Михаилом Дубовским «Вечерний звон»;

22:00 — мастер-класс по сценической речи с актрисой Елизаветой Велиган;

22:40 — мастер-класс по сценическому движению с актером Филиппом Душиным.

Вход на все мероприятия свободный и без записи. Подробности можно узнать по ссылке.

Краснодарский музыкальный театр, улица Красная, 44:

17:00 — концерт Государственного Кубанского духового оркестра;

18:00 — просмотр репетиции балета «Чиполлино». После показа пройдет встреча в фойе театра с ведущими мастерами сцены: работником культуры Риммой Колесниковой, балетмейстером Вадимом Ступкой и заслуженными артистами Краснодарского края Владимиром Морозовым и Екатериной Ярощук;

20:00 — концерт Музыкального театра;

22:00 — концерт Биг-бенда Георгия Гараняна.

Помимо этого, с 17:00 в фойе театра будет представлена коллекция костюмов, театральная бутафория и редкие кадры из архивов Театра балета Юрия Григоровича. Вход на все мероприятия свободный и без записи.