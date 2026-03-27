В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы The Smiths

  The Smiths - Heaven Knows I'm Miserable Now (Live)
Краснодарский меломан расскажет о творческом пути британской рок-группы (12+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 29 марта встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британской рок-группы The Smiths.

Программа:

  • рассказ о коллективе;
  • прослушивание композиций на оригинальном винтажном виниле (английский и греческий релизы);
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ.

«The Smiths — это колкая, иронично-мрачная поэзия, мощная ритм-секция и (в пику им) — воздушно-легкая плеяда звенящих и искрящихся гитар Джонни Марра. The Smiths — это путь от ностальгии по 1960-м до смелых авторских экспериментов на последнем альбоме», — описал коллектив лектор.

The Smiths — британская рок-группа, образованная в Манчестере в 1982 году. Несмотря на то, что она просуществовала всего пять лет (до 1987-го), ее считают одной из самых влиятельных групп в истории британской инди-музыки и ключевым явлением музыкальной культуры 1980-х.

Их музыка была одновременно меланхоличной и жизнерадостной, а тексты — полными горечи, иронии и литературных аллюзий. Творческим ядром были Моррисси и Марр: первый писал тексты и придумывал вокальные партии, второй сочинял музыку.

Лекция состоится 29 марта в 19:00 в чайной «Шаманика» на улице Седина, 17. Стоимость билета — чашка чая и донат лектору.

