Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил «Комбоипотеку», объединяющую преимущества льготной и рыночной программы
Ипотечная программа «Комбоипотека» банка Уралсиб позволяет получить дополнительные заемные средства — в том случае, если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку жилья.
Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется по одному договору и по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198%–26,599%, минимальная ставка по программе «Комбоипотека» — 8,57% годовых.
Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей — для остальных регионов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура».
