Уралсиб запустил ипотечную программу «Комбоипотека»

Ипотечная программа «Комбоипотека» банка Уралсиб позволяет получить дополнительные заемные средства — в том случае, если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку жилья.

Кредитование по двум программам (льготной и рыночной) предоставляется по одному договору и по средневзвешенной ставке. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,198%–26,599%, минимальная ставка по программе «Комбоипотека» — 8,57% годовых.

Совокупная максимальная сумма кредита: 30 млн рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 15 млн рублей — для остальных регионов.