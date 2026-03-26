Беспилотник атаковал нефтяной танкер в Черном море. Судно следовало из Новороссийска в Стамбул

26 марта зарубежные СМИ (NTV, HaberDenizde, Denizhaber и другие) сообщили, что в Черном море неизвестный дрон атаковал турецкий танкер Altura, следовавший из порта Новороссийска. Судно шло под флагом Сьерра-Леоне и перевозило 140 тыс. тонн сырой нефти российской марки Urals.

Атака произошла в тот момент, когда танкер находился в 15 милях (около 24 км) от пролива Босфор в Стамбуле. Она осуществлялась как по воздуху (с помощью БПЛА), так и по морю (с помощью БМА).

По данным СМИ, взрыв случился на мостике судна, вследствие чего в машинное отделение стала поступать вода — корабль стало затапливать. Капитан танкера сообщил по рации, что все приборы вышли из строя.