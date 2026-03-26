Беспилотник атаковал нефтяной танкер в Черном море. Судно следовало из Новороссийска в Стамбул
Танкер Altura подвергся атаке беспилотника в районе Босфора. Судно перевозило 140 тыс. тонн нефти
26 марта зарубежные СМИ (NTV, HaberDenizde, Denizhaber и другие) сообщили, что в Черном море неизвестный дрон атаковал турецкий танкер Altura, следовавший из порта Новороссийска. Судно шло под флагом Сьерра-Леоне и перевозило 140 тыс. тонн сырой нефти российской марки Urals.
Атака произошла в тот момент, когда танкер находился в 15 милях (около 24 км) от пролива Босфор в Стамбуле. Она осуществлялась как по воздуху (с помощью БПЛА), так и по морю (с помощью БМА).
По данным СМИ, взрыв случился на мостике судна, вследствие чего в машинное отделение стала поступать вода — корабль стало затапливать. Капитан танкера сообщил по рации, что все приборы вышли из строя.
На борту находился экипаж из 27 граждан Турции. Никто не пострадал — на помощь отправили Службу береговой безопасности, береговую охрану, буксиры и аварийно-спасательное судно.
По данным СМИ, происшествие может грозить экологической катастрофой в случае утечки нефти в Босфор и возгорания топлива. В данный момент идет расследование, в ходе которого выясняют, был ли инцидент терактом.
Танкер, построенный в 2005 году, долгое время назывался Besiktas Dardanelles и принадлежал организации Besiktas Denizcilik. В мае 2024 года его приобрела панамская компания Kayseri Shipping, а название сменили на Kayseri.
В 2025 году танкер стал Altura и его купила турецкая компания Pergamon Denizcilik, базирующаяся в Стамбуле.
Все изменения названий и смена компаний происходили из-за того, что судно якобы считается «представителем российского теневого флота» и находится под европейскими санкциями: с 24 октября 2025 года — под санкциями Европейского союза, с 13 декабря 2025 года — Швейцарии и Украины, с 24 февраля 2026 года — Великобритании.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти.