В Краснодаре перед матчем сборной России выступит казачий хор

  Кубанский казачий хор © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Кубанский казачий хор © Елена Синеок. ЮГА.ру

Перед матчем сборной России против Никарагуа споет Кубанский казачий хор и певица Miravi

25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза сообщило, что перед матчем сборной России против Никарагуа выступит Кубанский казачий хор. Коллектив исполнит гимн РФ. 

Напомним, игра состоится 27 марта в 19:30 в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».

Также известно, что в выступлении примут участие воспитанники краснодарской детской школы искусств и казачьей культуры имени Захарченко. Помимо этого, перед игрой выступит российская певица Miravi с аранжировкой песни «Калинка». 

Ранее в Краснодаре перед футбольными матчами также выступали группа «Моя Мишель», певица Зара и группа NLO, рэпер PLC и другие. 

Как писали Юга.ру, 27 марта в Краснодаре запустят дополнительный транспорт к «Ozon Арене» в день матча Россия — Никарагуа.

