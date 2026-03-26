В Краснодаре перед матчем сборной России выступит казачий хор
25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза сообщило, что перед матчем сборной России против Никарагуа выступит Кубанский казачий хор. Коллектив исполнит гимн РФ.
Напомним, игра состоится 27 марта в 19:30 в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».
Также известно, что в выступлении примут участие воспитанники краснодарской детской школы искусств и казачьей культуры имени Захарченко. Помимо этого, перед игрой выступит российская певица Miravi с аранжировкой песни «Калинка».
Ранее в Краснодаре перед футбольными матчами также выступали группа «Моя Мишель», певица Зара и группа NLO, рэпер PLC и другие.
Как писали Юга.ру, 27 марта в Краснодаре запустят дополнительный транспорт к «Ozon Арене» в день матча Россия — Никарагуа.