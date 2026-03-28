Вышел первый трейлер сериала про Гарри Поттера. Когда премьера?

    Кадр из трейлера к сериалу «Гарри Поттер» © Скриншот видео с Rutube-канала GameGuru

Стриминговый сервис HBO опубликовал тизер сериала «Гарри Поттер». Каждый сезон будет посвящен отдельной части из семитомной саги. Создатели обещали включить сцены и детали, которые не попали в оригинальную кинофраншизу.

В двухминутном ролике показали жизнь Гарри в приемной семье Дурсли и его знакомство с Хагридом. В трейлере также воссоздали сцену в поезде с Роном Уизли.

Главную роль исполняет Доминик Маклафлин. Рона Уизли играет Аластер Стаут, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. В сериале также снялись Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссиеду (Северус Снейп), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид).

В первом сезоне истории про философский камень будет восемь серий. Премьера запланирована на конец 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре под другим названием показывают мультик Pixar «Прыгуны». Он рассказывает об экоактивистке, чей разум перенесли в роботизированного бобра.

В Краснодаре уральский танцтеатр представит пластический спектакль-детектив
Двенадцатилетней Вике Чуйко из Белореченска требуется специальный ортез. Рассказываем, как помочь
Южная бас-миссия. В Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут вечеринки «Фотуфо»
Вышел первый трейлер сериала про Гарри Поттера. Когда премьера?
Как Британия потеряла Америку. В Краснодаре пройдет лекция о войне за независимость США
В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram

«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
26 марта, 11:40
«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
Депутат Сафронов — об абсурдном запрете митинга, выборности мэров и политике в Краснодаре
В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram
Вчера, 18:26
В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram

