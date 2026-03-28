Вышел первый трейлер сериала про Гарри Поттера. Когда премьера?

Стриминговый сервис HBO опубликовал тизер сериала «Гарри Поттер». Каждый сезон будет посвящен отдельной части из семитомной саги. Создатели обещали включить сцены и детали, которые не попали в оригинальную кинофраншизу.

В двухминутном ролике показали жизнь Гарри в приемной семье Дурсли и его знакомство с Хагридом. В трейлере также воссоздали сцену в поезде с Роном Уизли.