На курортах Краснодарского края резко снизился спрос на новостройки. С чем это связано?

24 марта издание «Ъ» сообщило о падении спроса на недвижимость в курортных городах Краснодарского края на треть. В Сочи количество сделок на первичном рынке в январе — феврале снизилось на 29,2%, в Анапе — на 38,5%. Эксперты связывают это с высокими ценами и ограничениями на полеты. По данным ЦИАН, за первые два месяца 2026 года продажи на первичном рынке Сочи упали на 30% по сравнению с прошлым годом, а к среднемесячным значениям за два года — на 81%. Директор компании «Этажи» в Сочи Павел Быков отмечает снижение заявок на 35–40%.

В Dataflat.ru сообщили, что в феврале объем продаж квартир и апартаментов в новостройках России сократился на 13,1% — до 35,9 тыс. сделок. CEO компании Александр Пыпин объяснил, что Сочи привлекал покупателей, ориентированных на краткосрочные визиты, но из-за мер безопасности и частых ограничений в аэропорту курорта связь города с остальной Россией стала менее стабильной.



Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов считает, что снижение спроса на новостройки в Сочи — долгосрочная тенденция из-за несоответствия цены и качества. Для инвесторов, заинтересованных в дорогой недвижимости, более привлекательными стали рынки Москвы и Санкт-Петербурга.

Средняя стоимость квадратного метра в Сочи в январе — феврале составила 588,9 тыс. рублей, что на 13,8% ниже, чем годом ранее. В Анапе цена выросла на 4,4% — до 338 тыс. рублей. Партнер NF Group Ольга Широкова назвала рынок Сочи перегретым, а директор «Этажей» уточнил, что сделки на Черноморском побережье активно заключаются только с квартирами и апартаментами с дисконтом 15–20% от прошлогодних цен.



Главный аналитик ЦИАН сомневается в восстановлении спроса на недвижимость в Сочи до снятия ограничений на полеты, при этом резкого падения цен он не прогнозирует. Попов считает, что покупатели курортной недвижимости могли переориентироваться на зарубежные рынки.



Руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин предсказывает стагнацию или мягкую коррекцию в переоцененных проектах. По его мнению, в Анапе цены могут немного вырасти благодаря дефициту земли и статусу локации.