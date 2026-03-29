В Краснодаре пройдет выставка «Воплощенные сны»

  © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским выставочным залом
В Краснодаре можно будет увидеть 30 работ Татьяны Павлоградской (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 апреля открытие экспозиции «Воплощенные сны». Будет представлено около 30 работ Татьяны Павлоградской.

По словам автора, идеи будущих картин приходят к ней во снах. Эти образы в итоге обретают материальную форму в смешанной технике. Павлоградская создает многослойные произведения, соединяя строгую геометрию, текучесть эпоксидной смолы, сияние сусального золота и фрагменты мозаики.

«Выставка приглашает зрителя остановиться, отбросить суету и взглянуть на мир глазами художника -человека, который не разучился видеть и ценить красоту в ее самых разных проявлениях», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 12 апреля по улице Фрунзе, 37 (галерея «Особняк»). Стоимость билетов 30-50рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка русского авангарда. Можно увидеть работы Малевича, Кандинского, Родченко и других авторов.

