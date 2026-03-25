В Краснодарском крае компанию оштрафовали на 20 млн рублей за взятку через фонд «Моя Кубань»

  © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
25 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что мировой суд Красноармейского района признал фирму «Кубаньдорснаб» виновной в незаконной передаче денег.

Следствие установило, что в декабре 2023 года учредитель компании, действуя в интересах своей фирмы и связанного с ней «Красноармейского ДРСУ», перевел 20 млн рублей на счет фонда «Моя Кубань». Это была плата за то, чтобы с «Красноармейским ДРСУ» заключили нужные контракты. Получателем выступил человек, который мог влиять на принятие таких решений.

Судья признал компанию виновной по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ). «Кубаньдорснаб» обязали заплатить штраф 20 млн рублей. Кроме того, взятку в 20 млн рублей, которую перевели в фонд, суд постановил конфисковать.

Ранее генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, депутату Госдумы Андрею Дорошенко и депутату ЗСК Александру Карпенко. По данным ведомства, они могли использовать свое влияние «для незаконного обогащения себя и подконтрольных лиц» через строительство и ремонт региональных дорог.

Как писали Юга.ру, в конце января министра транспорта Краснодарского края Александра Дашука арестовали. В начале февраля чиновника отправили в СИЗО. Его обвиняют в совершении особо крупного мошенничества.

