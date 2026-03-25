Засоряют город рекламными листовками и жестоко обращаются с животными. Краснодарцы жалуются на передвижные цирки

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»
В одном из шапито у животных заметили следы от плеток, другой цирк портит стены и остановки рекламными афишами

24 марта подписчица телеграм-канала «Туподар» поделилась впечатлениями о походе в краснодарский цирк-шапито с животными. Она рассказала, что развлекательная организация жестоко обращается с животными ради «потехи публики»

Журналистка Юга.ру выяснила, что шоу, о котором идет речь, — это цирк Никулина «Шоу Владимира Дерябкина», шатер которого расположен на улице Дзержинского, 100, возле ТРЦ «Красная площадь». 

Женщина рассказала, что во время представления одна лошадь из-за нагрузок два раза упала, а другая поскользнулась на разлитой жидкости. 

Также выступали морские котики, с которыми артистка цирка была вежлива. Однако по ее словам, на спинах животных есть узкие проплешины, похожие на следы от плеток. 

«Хотелось бы, чтобы читающие этот текст родители задумались о том, нужно ли голосовать рублем за подобные шоу и приучать своих детей к нормализации жестокости по отношению к животным», — написала женщина. 

Помимо цирка Никулина, краснодарцев беспокоит деятельность и другой развлекательной организации. 16 марта в телеграм-канале «Туподар» жители Московского микрорайона пожаловались на большое количество рекламных листовок цирка-шапито «Торнадо. Медведи на буйволах», организованного неким ИП Фаляхутдиновым.  

Краснодарец сообщил, что реклама шоу «на каждом столбе», на досках объявлений и подъездах. 

Краснодарец призвал цирк убрать листовки, а власти города — обратить внимание на деятельность ИП. Однако на следующий день, 17 марта, мужчина самостоятельно убрал афиши с помощью бокорезов. 

В тот же день стало известно, что реклама висит и на остановках — например, на улице Островского. Также афиши разместили на заборах и стендах на перекрестках улиц Колхозной и 40-летия Победы, Героев Разведчиков и Сарабеева. 

«Остановить гиперактивного, но незаконопослушного ИП пока что не удается. Его деятельность настолько раздражающая, что местные жители начали чистки спама своими руками», — написали в телеграм-канале. 

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года мэр Краснодара утвердил территорию для размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков.

