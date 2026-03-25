Засоряют город рекламными листовками и жестоко обращаются с животными. Краснодарцы жалуются на передвижные цирки

В одном из шапито у животных заметили следы от плеток, другой цирк портит стены и остановки рекламными афишами

24 марта подписчица телеграм-канала «Туподар» поделилась впечатлениями о походе в краснодарский цирк-шапито с животными. Она рассказала, что развлекательная организация жестоко обращается с животными ради «потехи публики».

Журналистка Юга.ру выяснила, что шоу, о котором идет речь, — это цирк Никулина «Шоу Владимира Дерябкина», шатер которого расположен на улице Дзержинского, 100, возле ТРЦ «Красная площадь».

Женщина рассказала, что во время представления одна лошадь из-за нагрузок два раза упала, а другая поскользнулась на разлитой жидкости.

Также выступали морские котики, с которыми артистка цирка была вежлива. Однако по ее словам, на спинах животных есть узкие проплешины, похожие на следы от плеток.

«Хотелось бы, чтобы читающие этот текст родители задумались о том, нужно ли голосовать рублем за подобные шоу и приучать своих детей к нормализации жестокости по отношению к животным», — написала женщина.