Засоряют город рекламными листовками и жестоко обращаются с животными. Краснодарцы жалуются на передвижные цирки
В одном из шапито у животных заметили следы от плеток, другой цирк портит стены и остановки рекламными афишами
24 марта подписчица телеграм-канала «Туподар» поделилась впечатлениями о походе в краснодарский цирк-шапито с животными. Она рассказала, что развлекательная организация жестоко обращается с животными ради «потехи публики».
Журналистка Юга.ру выяснила, что шоу, о котором идет речь, — это цирк Никулина «Шоу Владимира Дерябкина», шатер которого расположен на улице Дзержинского, 100, возле ТРЦ «Красная площадь».
Женщина рассказала, что во время представления одна лошадь из-за нагрузок два раза упала, а другая поскользнулась на разлитой жидкости.
Также выступали морские котики, с которыми артистка цирка была вежлива. Однако по ее словам, на спинах животных есть узкие проплешины, похожие на следы от плеток.
«Хотелось бы, чтобы читающие этот текст родители задумались о том, нужно ли голосовать рублем за подобные шоу и приучать своих детей к нормализации жестокости по отношению к животным», — написала женщина.
Читайте также:
Помимо цирка Никулина, краснодарцев беспокоит деятельность и другой развлекательной организации. 16 марта в телеграм-канале «Туподар» жители Московского микрорайона пожаловались на большое количество рекламных листовок цирка-шапито «Торнадо. Медведи на буйволах», организованного неким ИП Фаляхутдиновым.
Краснодарец сообщил, что реклама шоу «на каждом столбе», на досках объявлений и подъездах.
Альпаки среди выхлопов и асфальта:
Краснодарец призвал цирк убрать листовки, а власти города — обратить внимание на деятельность ИП. Однако на следующий день, 17 марта, мужчина самостоятельно убрал афиши с помощью бокорезов.
В тот же день стало известно, что реклама висит и на остановках — например, на улице Островского. Также афиши разместили на заборах и стендах на перекрестках улиц Колхозной и 40-летия Победы, Героев Разведчиков и Сарабеева.
«Остановить гиперактивного, но незаконопослушного ИП пока что не удается. Его деятельность настолько раздражающая, что местные жители начали чистки спама своими руками», — написали в телеграм-канале.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года мэр Краснодара утвердил территорию для размещения передвижных зоопарков, цирков и луна-парков.