В Краснодаре продлят срок постоплаты парковок из-за перебоев с интернетом

  © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 1 апреля в Краснодаре срок постоплаты парковки будет увеличен до двух суток. Оплату стоянки можно будет внести до 23:59 следующего дня, а не в день завершения парковки, как это предусмотрено сейчас.

По данным дептранса, такие меры приняли в том числе из-за ограничений работы мобильной связи.

Напомним, что жители Краснодара давно жалуются, что не могут оплачивать городские парковки во время перебоев с мобильным интернетом. В октябре 2025 года дептранс рассказал, как оплатить стоянку без связи и можно ли ее сделать бесплатной.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре заметили платную парковку, на которой регулярно снимают номерные знаки.

