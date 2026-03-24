В школах Кубани с 31 марта начнется прием заявлений на прием в первый класс

  © Фото Евгения Резника, Юга.ру
Минобрнауки Кубани объявило дату начала приема документов в школы

Министерство образования и науки Кубани сообщило, что 31 марта в школах региона начнется прием заявлений на прием детей в первый класс. 

Документы смогут подать те, чьи дети планируют учиться в организации по прописке. Также возможность написать заявление имеют семьи со льготами и преимущественным правом приема (у кого в выбранной школе уже обучается брат или сестра будущего первоклассника). Этот этап приема закончится 30 июня.

6 июля начнут принимать документы тех детей, которые будут обучаться не по прописке. Будущих первоклассников планируют зачислять при наличии свободных мест. Этот этап приема закончится 5 сентября. 

В Минобрнауки ответили, что в каждом муниципальном образовании работает горячая линия, где родители будущих первоклассников смогут узнать всю необходимую информацию.

Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что в России в школьную программу включат «обучение служением». 

