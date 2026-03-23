В Краснодаре появился общественный арт-проект «Стена сердец». Как принять участие?

В центре Краснодара появилась стена из «пиксельных» сердец, в заполнении которой может принять участие любой желающий

15 марта уличный художник Виталий Милес в своем телеграм-канале сообщил о старте общественного арт-проекта «Стена сердец». Он установил две мини-доски, на которые желающие смогут приклеить «пиксельное» сердце. Виталий Милес уже более пяти лет украшает здания и другие объекты Краснодара небольшими «пиксельными сердцами». Также его работы можно встретить в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом — в Финляндии и Чехии. Первая стена расположилась в магазине «Домик Джони» на улице Горького, 85А . Принять участие в проекте можно самостоятельно: купить сердце в магазине, задекорировать его, а затем приклеить на стену по указанному адресу. Желающие могут попросить помощи у Виталия — художник приклеит сердце сам.

© Скриншоты фото из телеграм-канала Miles

Чтобы помочь проекту развиваться, художник запустил систему материальной поддержки, уровни которой соотносятся с двоичной системой и названы «битами»: 1-Bit, 8-Bit, 16-Bit. Стоимость и подробные условия можно узнать в посте по ссылке. Виталий сообщил, что его цель — открыть в других районах Краснодара и других городах подобные стены, которые станут одним большим арт-объектом — «Стеной миллиона сердец». Милес рассказал изданию «Утренний Юг», что во время мастер-класса одна из участниц предложила создать стену, на которой все, кто приходит на занятие, могли бы оставлять сердца. В дальнейшем эта идея легла в основу арт-проекта. Виталий отметил, что арт-объект отличается от многих других — его создают жители, а не сам художник. «Сердца помогают людям выразить эмоции, чувства и важные для них мысли, особенно тогда, когда подобрать слова бывает сложно. Люди изображают на сердцах все, что для них важно: иногда это конкретные рисунки или слова, иногда — абстрактные композиции», — заявил Милес.