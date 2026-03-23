«Роза Хутор» передал 500 книг о битве за Кавказ в школы и библиотеки Сочи

Книга раскрывает малоизвестные страницы битвы за Кавказ, которая продолжалась больше 100 дней. В основе издания — уникальные материалы из рассекреченных архивов Красной Армии, а также документы немецких горных дивизий. Чтобы воссоздать детальную картину боевых действий, автор Александр Мирзонов провел 18 исследовательских экспедиций в горах — от Малолабинского ущелья до Приэльбрусья.

Курорт поддержал издание исторического исследования Александра Мирзонова «Битва за перевалы. Другой взгляд», посвященного событиям Великой Отечественной войны в горах Причерноморья. Инициатива направлена на сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи.

Курорт «Роза Хутор» передал 500 экземпляров книги об истории битвы за Кавказ в образовательные учреждения Сочи. Издание поступило в школы, а также в фонды 49 городских библиотек и пяти музеев.

«Сохранение исторического наследия — одно из ключевых направлений программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор». Данные о событиях в регионе Причерноморья зачастую приходится собирать по крупицам, поэтому мы приветствуем начинания историков и краеведов. Сегодня курорт поддерживает конкурс школьников «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение». В конкурсных проектах дети исследуют отмеченные памятными обелисками события и отправятся в походы к местам боевой славы в горах Сочи. Книга Александра Мирзонова станет для них достоверным источником знаний», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Параллельно с передачей книг курорт объявил о проведении конкурса исследовательских проектов «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение». Заявки на участие принимаются до 30 марта. Три лучших исследовательских проекта получат гранты по 50 тыс. рублей каждый от курорта «Роза Хутор».

Средства планируется направить на организацию экспедиций к обелискам воинской славы в период летних каникул. В прошлом году при поддержке курорта ученики гимназии № 44 уже совершили поход по местам боевой славы.

«Уверена, что пример гимназии №44 вдохновит другие школы. Книга Александра Мирзонова поступила в библиотеки 71 образовательного учреждения города. Она будет полезна учителям истории школьникам при изучении темы Великой Отечественной войны, поможет развитию традиций школьного поискового движения. Надеемся, что у ребят появится и возможность пообщаться с автором», — отметила начальник отдела дополнительного образования и организации воспитательной работы Управления по образованию и науке администрации Сочи Татьяна Везиренко.

Передача книги Александра Мирзонова — не первый совместный проект курорта с библиотечной системой Сочи. Ранее фонды пополнили двухтомная монография «История Красной Поляны», антология Дмитрия Андреева «Красная Поляна в зеркале столетий», переиздание путеводителя по Сочи начала XX века Сергея Дороватовского, каталог работ фотографа Георгия Анастасиади и другие издания, выпущенные при поддержке «Розы Хутор».

«Мы активно сотрудничаем с курортом «Роза Хутор» и поддерживаем выпуск подобной литературы. Эти краеведческие издания содержат редкую, действительно уникальную информацию», — подчеркнула главный специалист Управления культуры администрации Сочи Ирина Мершина.