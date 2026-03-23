Продукт Уралсиба возглавил рейтинг самых выгодных вкладов в юанях

Продукт банка Уралсиб занял первое место в рейтинге наиболее выгодных срочных вкладов в юанях в марте 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru, проанализировав предложения 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 13 марта 2026 года.



Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Также при составлении исследования эксперты учли доступность максимальной доходности, требования к сумме и сроку вклада, наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2% до 4,5% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

