Ученым и правоохранителям разрешат искать экстремистские материалы в интернете

В России могут ввести послабления для поиска экстремистских материалов

23 марта Forbes сообщил, что в России планируют разрешить поиск экстремистских материалов в интернете для ученых, исследователей и правоохранителей. Соответствующая поправка в закон «О противодействии экстремистской деятельности» содержится в новой версии второго пакета антимошеннических мер. Как уточняет издание, инициативу внесло Минцифры. Согласно документу, искать экстремистские материалы в сети можно будет в научных и исследовательских целях, а также в рамках правотворческой и правоохранительной деятельности. В пояснении говорится, что речь идет, в частности, о целях противодействия экстремизму, распространению экстремистских материалов, а также их производству или хранению в целях распространения.

Второй пакет антимошеннических мер приняли в первом чтении 10 февраля, сейчас он готовится ко второму чтению. Именно в этой версии документа и прописаны предлагаемые изменения. Напомним, что поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые ввели штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, приняли в июле 2025 года. С 1 сентября они вступили в силу. За подобные действия предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Первый протокол по этой статье составили в начале ноября 2025-го на жителя Каменск-Уральского. 20-летний сотрудник медучреждения заявлял, что случайно обнаружил информацию, которую правоохранители считают экстремистской, а не искал ее целенаправленно.