Риелторы и другие участники рынка обсуждают справедливость индексации цен на продвижение объектов

Профессиональные участники рынка признают, что рост тарифов — закономерный процесс. «Агентства недвижимости сами поднимают цены из-за роста затрат на маркетинг, аренду и другие расходы. Уверен, что в такой же ситуации находятся и рекламные площадки», — отмечает гендиректор агентства ОГРК Тимур Баратов.

Одним из самых резонансных событий последнего времени стала направленная в Федеральную антимонопольную службу жалоба от Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) и столичной Гильдии риэлторов. Участники рынка выразили недовольство действиями ЦИАН, который с начала 2026 года уже дважды поднимал стоимость размещения и продвижения объявлений.

На онлайн-рынке фиксируют новый виток корректировки ценовых стратегий со стороны агрегаторов, пишет Lenta.ru. Столичные риелторские агентства и гостиничные операторы отмечают увеличение стоимости услуг таких сервисов. В самих компаниях объясняют это вынужденной мерой на фоне роста эксплуатационных расходов и вложений в развитие, указывая при этом на высокую инфляцию, увеличение налоговой нагрузки и падение потребительской активности.

В классифайдах и агрегаторах подчеркивают, что индексация обусловлена объективными рыночными факторами: ростом операционных затрат, инфляцией и увеличением налоговой нагрузки. При этом привлеченные средства направляются на развитие ключевых направлений: совершенствование механизмов защиты сделок, внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта и поддержание качества базы объявлений. За последние годы «Авито» инвестировали в механизмы защиты пользователей более 15 млрд рублей.

Эксперты также напоминают, что доходы риелторов растут автоматически. «Вознаграждение агентств определяется в процентах от суммы сделки. С ростом цены квадратного метра увеличиваются и доходы риелторов», — указывают в консалтинговой компании Kulik & Partners.

В «Авито» обсуждаемый диапазон индексации составляет от 11 до 22% в зависимости от региона и категории объекта. При этом итоговая цена для партнеров может быть существенно ниже за счет объема размещенных объявлений, выбранного тарифа или участия в программе прогрессивных скидок.

«Согласно тестовым расчетам, в зависимости от размера компании, типа и региона объекта, цена за размещение может варьироваться от 150 рублей. О финальном решении партнеры всегда узнают заранее», — поясняет представитель «Авито».

Риелторы при этом подчеркивают значимость встречных улучшений. «Повышение цен оправдано, когда оно идет вместе с ростом эффективности инструментов платформы. Если лиды качественнее, конверсия выше, а площадка предоставляет хорошую аналитику — она вправе увеличивать тарифы», — говорит технический директор «Самолет Плюс Крым» Александр Сухарев.

Для сравнения: по оценке основателя московского агентства МОД Дениса Гаджиева, из 400 тыс. руб. ежемесячных расходов на все онлайн-площадки на «Авито.Недвижимость» приходится 50–60 тыс. руб.

«Рост цен — неизбежный процесс для любого бизнеса. Важно, чтобы динамика была соразмерна рынку», — добавляет директор агентства «Эксперт Недвижимость Крым» Руслан Юрявичюс. Подход «Авито» — с гибкими тарифами, системой скидок и миллиардными вложениями в технологии — участники рынка оценивают как сбалансированный.