На «Госуслугах» можно создать черновик заявления на зачисление ребенка в 1-й класс. Зачем и как его заполнять?
Родители будущих первоклассников могут заполнить черновик заявления в школу
20 марта Минцифры сообщило Юга.ру, что на «Госуслугах» заработали черновики для зачисления ребенка в первый класс. Заранее заполненная форма позволит как можно скорее отправить заявление — это важно, так как школы принимают детей в порядке очередности принятых документов.
Как создать черновик:
- зайти на «Госуслуги» (нужна подтвержденная учетная запись родителя);
- проверить автоматически заполненные сведения;
- указать недостающие данные;
- сохранить заявление.
Еще один новый предмет:
После этого необходимо дождаться старта работы приемной комиссии. Принимать заявления на зачисление в 1-й класс школы начнут до 1 апреля. Отметим, что в 2025 году прием начался 28 марта, а дату этого года Минобрнауки Кубани еще не объявило.
Сколько дней осталось до старта, покажет таймер с обратным отсчетом, который появится на «Госуслугах». Также за день до назначенной даты родителю придет уведомление в личный кабинет. Если у семьи есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку документа.
До 30 июня можно подать заявление в школу по месту прописки или при наличии льгот. Во всех остальных случаях — с 6 июля по 5 сентября.
Функция черновика на «Госуслугах» доступна родителям из всех южных регионов, однако для жителей Кабардино-Балкарии услуга появится позднее.
Как писали Юга.ру, в школах ЮФО не хватает больше 900 педагогов.