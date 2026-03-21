На «Госуслугах» можно создать черновик заявления на зачисление ребенка в 1-й класс. Зачем и как его заполнять?

Родители будущих первоклассников могут заполнить черновик заявления в школу

20 марта Минцифры сообщило Юга.ру, что на «Госуслугах» заработали черновики для зачисления ребенка в первый класс. Заранее заполненная форма позволит как можно скорее отправить заявление — это важно, так как школы принимают детей в порядке очередности принятых документов. 

Как создать черновик:

  • зайти на «Госуслуги» (нужна подтвержденная учетная запись родителя);
  • проверить автоматически заполненные сведения;
  • указать недостающие данные;
  • сохранить заявление.

После этого необходимо дождаться старта работы приемной комиссии. Принимать заявления на зачисление в 1-й класс школы начнут до 1 апреля. Отметим, что в 2025 году прием начался 28 марта, а дату этого года Минобрнауки Кубани еще не объявило. 

Сколько дней осталось до старта, покажет таймер с обратным отсчетом, который появится на «Госуслугах». Также за день до назначенной даты родителю придет уведомление в личный кабинет. Если у семьи есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку документа.

До 30 июня можно подать заявление в школу по месту прописки или при наличии льгот. Во всех остальных случаях — с 6 июля по 5 сентября. 

Функция черновика на «Госуслугах» доступна родителям из всех южных регионов, однако для жителей Кабардино-Балкарии услуга появится позднее. 

Как писали Юга.ру, в школах ЮФО не хватает больше 900 педагогов.

На «Госуслугах» можно создать черновик заявления на зачисление ребенка в 1-й класс. Зачем и как его заполнять?
