В Краснодарском крае задержали чиновника за махинации с землей почти на 5 млн рублей

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи задержали начальника одного из управлений администрации Славянского района

20 марта пресс-служба СК РФ сообщила, что в Краснодарском крае возбудили уголовное дело против начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Славянского района. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2023 года чиновник предложил женщине незаконно оформить право собственности на четыре несельскохозяйственных участка через фиктивную аренду. За участие в схеме он обещал записать на нее один из участков, а остальные три хотел использовать по своему усмотрению. В результате ущерб бюджету района составил не менее 4,8 млн рублей.

Соучастница фигуранта также находится под следствием. Подозреваемого задержали. Ему предъявят обвинение, а следствие планирует ходатайствовать о заключении под стражу.

Во время обысков у подозреваемого изъяли ключевые документы. Следственные действия продолжаются для сбора доказательств и установления личности других соучастников.

Как писали Юга.ру, 18 марта Краснодаре задержали экс-директора детской школы искусств и казачьей культуры им. Захарченко. Его подозревают во взяточничестве.

В Краснодарском крае задержали чиновника за махинации с землей почти на 5 млн рублей
