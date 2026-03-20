Астрономическая весна в Краснодаре начнется с 20 марта — день станет длиннее, а Солнце поднимется выше над горизонтом

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 20 марта — день весеннего равноденствия в 2026 году. Он наступит в 17:46 по московскому времени и ознаменует начало астрономической весны.

В день весеннего равноденствия день и ночь равны, так как ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, и оба получают одинаковое количество лучей света. Однако день может быть немного длиннее за счет атмосферной рефракции.

Атмосферная рефракция — оптическое явление, при котором свет от небесных объектов преломляется в атмосфере Земли, изменяя их видимое положение на небосводе.