Астрономическая весна в Краснодаре начнется с 20 марта — день станет длиннее, а Солнце поднимется выше над горизонтом

  © Фото Марины Солошко, Юга.ру
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 20 марта — день весеннего равноденствия в 2026 году. Он наступит в 17:46 по московскому времени и ознаменует начало астрономической весны. 

В день весеннего равноденствия день и ночь равны, так как ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, и оба получают одинаковое количество лучей света. Однако день может быть немного длиннее за счет атмосферной рефракции.

Атмосферная рефракция — оптическое явление, при котором свет от небесных объектов преломляется в атмосфере Земли, изменяя их видимое положение на небосводе.

В то же время 20 марта Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие. 

В гидрометцентре отметили, что после 20 марта:

  • увеличится продолжительность светового дня;
  • Солнце поднимется выше над горизонтом;
  • возрастет приток солнечной радиации;
  • начнут формироваться и усиливаться характерные для весны атмосферные процессы.

Как писали Юга.ру, на юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня — 20 и 21 марта.

