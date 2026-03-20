Астрономическая весна в Краснодаре начнется с 20 марта — день станет длиннее, а Солнце поднимется выше над горизонтом
Метеорологи рассказали о дне весеннего равноденствия в 2026 году
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 20 марта — день весеннего равноденствия в 2026 году. Он наступит в 17:46 по московскому времени и ознаменует начало астрономической весны.
В день весеннего равноденствия день и ночь равны, так как ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу, и оба получают одинаковое количество лучей света. Однако день может быть немного длиннее за счет атмосферной рефракции.
Атмосферная рефракция — оптическое явление, при котором свет от небесных объектов преломляется в атмосфере Земли, изменяя их видимое положение на небосводе.
В то же время 20 марта Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие.
В гидрометцентре отметили, что после 20 марта:
- увеличится продолжительность светового дня;
- Солнце поднимется выше над горизонтом;
- возрастет приток солнечной радиации;
- начнут формироваться и усиливаться характерные для весны атмосферные процессы.
