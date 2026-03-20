Авито Работа и «Дикси» выпустили ролик о том, как изменилась работа в магазинах

Вся Россия

Распечатать

  © Скриншот кадра из видеоролика Авито Работы и «Дикси»
    © Скриншот кадра из видеоролика Авито Работы и «Дикси»

Авито Работа и «Дикси» выпустили совместный ТВ-ролик о работе в ритейле

В эфире федеральных каналов появился ролик совместный рекламный ролик Авито Работа и «Дикси». В центре сюжета — обычная девушка, которая решает сменить работу. Она заходит на Авито Работу и почти сразу находит вакансию в «Дикси». Приходя в магазин, героиня попадает не в скучный торговый зал, а в современное пространство с новой техникой и кассами самообслуживания. Так авторы видео хотели показать реальность сегодняшнего ритейла: работа здесь становится технологичной и удобной.

В ритейле меняются и зарплатные предложения. По данным Авито Работы, зимой 2025–2026 года средняя предлагаемая зарплата продавцов подскочила на 42% за год и достигла 59 650 рублей в месяц. Директорам магазинов готовы платить на 39% больше (89 852 руб.), а кассирам — на 24% (54 176 руб.). Правда, итоговый заработок зависит от количества смен, региона и ставки конкретного работодателя.

Как рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, розничная торговля остается одной из самых динамичных отраслей на рынке труда: «По нашим данным, этой зимой средние предлагаемые зарплаты в ритейле выросли на 21% за год и достигли 64 737 руб/мес.».

В «Дикси» делают ставку не только на зарплату, но и на обстановку. По словам директора по персоналу компании «Дикси» Екатерины Сигида, в компании уже обновили 60% инфраструктуры магазинов и планируют закрыть вопрос полностью к 2028 году. Это напрямую отражается на качестве рабочей среды для сотрудников.

Авито Работа Реклама Телевидение Торговля Трудоустройство

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте