Авито Работа и «Дикси» выпустили ролик о том, как изменилась работа в магазинах

Авито Работа и «Дикси» выпустили совместный ТВ-ролик о работе в ритейле

В эфире федеральных каналов появился ролик совместный рекламный ролик Авито Работа и «Дикси». В центре сюжета — обычная девушка, которая решает сменить работу. Она заходит на Авито Работу и почти сразу находит вакансию в «Дикси». Приходя в магазин, героиня попадает не в скучный торговый зал, а в современное пространство с новой техникой и кассами самообслуживания. Так авторы видео хотели показать реальность сегодняшнего ритейла: работа здесь становится технологичной и удобной.

В ритейле меняются и зарплатные предложения. По данным Авито Работы, зимой 2025–2026 года средняя предлагаемая зарплата продавцов подскочила на 42% за год и достигла 59 650 рублей в месяц. Директорам магазинов готовы платить на 39% больше (89 852 руб.), а кассирам — на 24% (54 176 руб.). Правда, итоговый заработок зависит от количества смен, региона и ставки конкретного работодателя.

Как рассказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, розничная торговля остается одной из самых динамичных отраслей на рынке труда: «По нашим данным, этой зимой средние предлагаемые зарплаты в ритейле выросли на 21% за год и достигли 64 737 руб/мес.».