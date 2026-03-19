Еще один новый предмет. В российских школах начнут преподавать курс «Моя семья»

  © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

С 1 сентября российским школьникам на курсе «Моя семья» будут рассказывать о традиционных ценностях, любви к семье и Родине и другом

19 марта «РИА Новости» сообщило, что с 1 сентября 2026 года в школах появится внеурочный курс для 1–4 классов «Моя семья». Об этом изданию рассказала автор-разработчик пособия Татьяна Поликарпова. 

Курс будет необязательным и будет преподаваться как дополнительный урок. По данным Минпросвещения, школы могут выбрать его по желанию и запросу родителей. Пособия «Моя семья» уже включены в федеральный перечень учебников.

Для первоклассников главной темой курса станет любовь — к семье, соотечественникам и Родине. Пособие для второго класса расскажет о традиционных духовно-нравственных ценностях России и о том, как они формируются в семье. Среди тем: «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Историческая память», «Достоинство и свобода». 

Третьеклассникам расскажут о добрых качествах, которые формируются и укрепляются в семье. Ученики четвертого класса будут изучать отношения между взрослым и ребенком, «подготавливаться» к подростковой жизни и учиться «ценить и беречь свою семью»

Как писали Юга.ру, в феврале в детских садах России «Разговоры о важном» переименовали в «Добрые игры».

