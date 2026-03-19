Еще один новый предмет. В российских школах начнут преподавать курс «Моя семья»

С 1 сентября российским школьникам на курсе «Моя семья» будут рассказывать о традиционных ценностях, любви к семье и Родине и другом

19 марта «РИА Новости» сообщило, что с 1 сентября 2026 года в школах появится внеурочный курс для 1–4 классов «Моя семья». Об этом изданию рассказала автор-разработчик пособия Татьяна Поликарпова.

Курс будет необязательным и будет преподаваться как дополнительный урок. По данным Минпросвещения, школы могут выбрать его по желанию и запросу родителей. Пособия «Моя семья» уже включены в федеральный перечень учебников.