В краснодарских кофейнях One Price Coffee теперь можно открыть счет для бизнеса

СберБизнес и сеть кофеен One Price Coffee запустили в Краснодаре и Сочи совместный проект. Гости заведения могут открыть расчетный счет прямо во время визита или порекомендовать сервис друзьям

В кофейнях One Price Coffee в Краснодаре и Сочи появились сервисы СберБизнеса. Теперь посетители кофейни могут на месте открыть счет или порекомендовать эту услугу друзьям. За это начисляют бонусы: 3000 рублей на покупки в «Купере» и три месяца бесплатного обслуживания для себя или 3000 рублей для друга.

Как объясняют партнеры, суть коллаборации в том, чтобы сделать финансовые сервисы частью повседневной жизни — такими же доступными, как чашка кофе.

«Мы хотим, чтобы каждый студент, начинающий предприниматель, зайдя в кофейню, почувствовал: начать бизнес — это не страшно, а вдохновляюще. Кофе — это символ начала. А СберБизнес — символ простоты и поддержки. Вместе мы превращаем эти идеи в живое пространство возможностей», — объяснил идеолог проекта, ресторатор, стратегический партнер One Price Coffee и эксперт ресторанного бизнеса Евгений Демченко.

В краснодарских «Магнитах» открылись раменные самообслуживания: Тестируем новинку

Проект, объединяющий культуру кофе, предпринимательство и финтех, впервые стартовал в Москве в октябре 2025 года. Этой весной он появился в Краснодаре и Сочи, следующими эстафету примут Санкт-Петербург, Нижнем Новгород, Казань и в Омск. Коллаборация работает в рамках стратегии Сбера для молодых предпринимателей «ИЗЗЗИ БИЗНЕС», которая объединяет продукты, сервисы и спецпроекты для развития своего дела.

«Краснодарский край стабильно входит в лидеры по числу предпринимателей. Здесь благоприятный бизнес-климат для старта своего дела. В Краснодаре и в Сочи, как и в каждом городе, формат адаптируют под местное сообщество. «ИЗЗЗИ Бизнес» формирует новую культуру предпринимательства и отражает запрос на простые, понятные и доступные инструменты запуска бизнеса», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.