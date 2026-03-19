«Мы до последнего боролись за этот вечер». В Краснодаре отменили концерт американской вокалистки из-за проблем с логистикой

Концерт певицы Моник Б. Томас в Краснодаре не состоится из-за сложной логистики

«Друзья, мы до последнего боролись за этот вечер, но логистика в нынешнем непредсказуемом мире внесла свои коррективы. Тур по югу организаторами в Краснодаре отменен по независящим от нас причинам», — написал Мохов.

18 марта организатор концертов Олег Мохов сообщил Юга.ру, что краснодарский концерт джазовой вокалистки из США Моник Б. Томас отменен.

Предыстория. 3 апреля в Краснодаре должна была выступить джазовая вокалистка Моник Б. Томас из США.

Всем, кто уже приобрел билеты, организатор пообещал вернуть средства. Также Мохов отметил, что концерт может состояться позднее — планируется отдельный тур по югу России на лето.

«Как я понимаю сейчас туристов из Азии и Эмиратов», — подытожил организатор.