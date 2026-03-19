«Мы до последнего боролись за этот вечер». В Краснодаре отменили концерт американской вокалистки из-за проблем с логистикой
Предыстория. 3 апреля в Краснодаре должна была выступить джазовая вокалистка Моник Б. Томас из США.
18 марта организатор концертов Олег Мохов сообщил Юга.ру, что краснодарский концерт джазовой вокалистки из США Моник Б. Томас отменен.
«Друзья, мы до последнего боролись за этот вечер, но логистика в нынешнем непредсказуемом мире внесла свои коррективы. Тур по югу организаторами в Краснодаре отменен по независящим от нас причинам», — написал Мохов.
Всем, кто уже приобрел билеты, организатор пообещал вернуть средства. Также Мохов отметил, что концерт может состояться позднее — планируется отдельный тур по югу России на лето.
«Как я понимаю сейчас туристов из Азии и Эмиратов», — подытожил организатор.
