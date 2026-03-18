Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток для снятия наличных

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в мартовский рейтинг лучших кредиток со снятием наличных
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупнейших российских банков и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга аналитики портала учли следующие критерии:
- лимит суммы для снятия наличных и размер комиссии на эту операцию;
- длительность льготного периода на все виды операций и правила его действия;
- ставки кредитования на снятие наличных и безналичные операции по карте;
- диапазон ставок;
- лимит кредитования и кешбэка;
- курс обмена бонусных баллов на рубли;
- стоимость выпуска и обслуживания карты.
Читайте также:
«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить карту, получив ее в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка Уралсиб.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,3 раза.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)