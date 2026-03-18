Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток для снятия наличных

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в мартовский рейтинг лучших кредиток со снятием наличных

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты от крупнейших российских банков и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга аналитики портала учли следующие критерии:

  • лимит суммы для снятия наличных и размер комиссии на эту операцию;
  • длительность льготного периода на все виды операций и правила его действия;
  • ставки кредитования на снятие наличных и безналичные операции по карте;
  • диапазон ставок;
  • лимит кредитования и кешбэка;
  • курс обмена бонусных баллов на рубли;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты.

Читайте также:

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить карту, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка Уралсиб.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,3 раза.

В Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя
«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца
Власти Сочи опровергли информацию о том, что к концу года курорт потеряет 1 млн туристов
В Краснодаре погибшей во время ночной атаки беспилотников оказалась 25-летняя девушка
Из-за атаки беспилотников ЦСКА не смог вылететь из Краснодара, а соперники «Локомотива-Кубани» не могут прилететь на матч

Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Сегодня, 08:59
Один человек погиб, поврежден медцентр, машины и дома
Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Сегодня, 12:30
«Консерватизм — это не покорное «как царь решил»
Большой разговор с политиком и экономистом Сергеем Жаворонковым об истории и современности
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Сегодня, 11:20
Апофеоз безобразия и эмоции Галицкого
Как «Краснодар» разгромил ЦСКА в Кубке России

