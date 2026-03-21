История пляжей и зданий, озеленение и монументальное искусство. Архитекторы Сочи запускают цикл лекций о курорте

Краснодарский край

  • Морской вокзал Сочи © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Сочи расскажут об архитектуре города в советское время, значимых постройках и главных именах (16+)

Культурное пространство «Городская гостиная» анонсировало цикл лекций «Советский модернизм в архитектуре Сочи». Встречи пройдут с 25 марта по 29 апреля.

Участники узнают об архитектуре курорта, совмещающей использование стекла, бетона, монументального искусства и уникального благоустройства. Также гостям расскажут, какие знаковые объекты были построены в Сочи в 1960-80-х годах и какие зодчие творили в это время. 

Мероприятия проведут сочинские архитекторы Наталья Захарова и Светлана Гвоздева. Расписание лекций:

  • 25 марта — «От авангарда к модернизму»;
  • 27 марта — «История пляжей и формирование морского фасада Сочи»;
  • 1 апреля — «Торговая галерея и новый административный центр» Сочи;
  • 3 апреля — «ККЗ «Фестивальный» в Турецком овраге»;
  • 8 апреля — «Сочинский стиль озеленения: от истоков до госпремии»;
  • 10 апреля — «Монументальное искусство в городской среде»;
  • 15 апреля — «Прогрессивные конструкции в архитектуре Сочи и в творчестве Вячеслава Морозова»;
  • 17 апреля — «История института «Южгипрокоммунстрой»;
  • 22 апреля — «Наталья Милова: она строила наши школы»;
  • 24 апреля — «Евгений Сердюков: кинотеатры и не только»;
  • 29 апреля — «Григорий Хачикович Назарьян: герой и архитектор».

Начало всех лекция в 18:30. Они пройдут на улице Красноармейской, 9Б. Стоимость посещения одной лекции — 300 рублей, полного цикла — 2800 рублей. При посещении всех лекций гости получат сертификат о прохождении курса. 

«Городская гостиная Сочи» — пространство, где реализуются проекты в формате «горожане для горожан» — творцы города устраивают мероприятия для жителей. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи-знакомства и другие события.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года стало известно, что в Сочи продают исторический особняк Хлудова за 2,5 млрд рублей.

