История пляжей и зданий, озеленение и монументальное искусство. Архитекторы Сочи запускают цикл лекций о курорте

В Сочи расскажут об архитектуре города в советское время, значимых постройках и главных именах (16+)

Участники узнают об архитектуре курорта, совмещающей использование стекла, бетона, монументального искусства и уникального благоустройства. Также гостям расскажут, какие знаковые объекты были построены в Сочи в 1960-80-х годах и какие зодчие творили в это время.

Культурное пространство «Городская гостиная» анонсировало цикл лекций «Советский модернизм в архитектуре Сочи». Встречи пройдут с 25 марта по 29 апреля.

Начало всех лекция в 18:30. Они пройдут на улице Красноармейской, 9Б. Стоимость посещения одной лекции — 300 рублей, полного цикла — 2800 рублей. При посещении всех лекций гости получат сертификат о прохождении курса.

«Городская гостиная Сочи» — пространство, где реализуются проекты в формате «горожане для горожан» — творцы города устраивают мероприятия для жителей. Там проходят лекции, мастер-классы, встречи-знакомства и другие события.