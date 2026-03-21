В сети появился трейлер нового фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли

18 марта компании Marvel и Sony выпустили трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Лента станет продолжением картины «Человек-паук: Нет пути домой», вышедшей на экраны в 2021 году.

По сюжету спустя четыре года после событий прошлого фильма, Питеру Паркеру (Человеку-пауку) приходится справляться с новой жизнью, в которой все близкие забыли о его существовании, а тети Мей больше нет в живых.

Он в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка и чаще появляется в обличии Человека-паука, а не обычного юноши. Это приводит к изменениям его тела и разума. Например, к появлению настоящей органической паутины, которая избавит Питера от необходимости пользоваться устройствами для создания искусственной.