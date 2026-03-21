В сети появился трейлер нового фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли
Marvel выпустила трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» (12+)
18 марта компании Marvel и Sony выпустили трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Лента станет продолжением картины «Человек-паук: Нет пути домой», вышедшей на экраны в 2021 году.
По сюжету спустя четыре года после событий прошлого фильма, Питеру Паркеру (Человеку-пауку) приходится справляться с новой жизнью, в которой все близкие забыли о его существовании, а тети Мей больше нет в живых.
Он в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка и чаще появляется в обличии Человека-паука, а не обычного юноши. Это приводит к изменениям его тела и разума. Например, к появлению настоящей органической паутины, которая избавит Питера от необходимости пользоваться устройствами для создания искусственной.
Также у Человека-паука появятся новые противники, среди которых можно увидеть Брюса Бэннера (Халка), Карателя и Скорпиона.
Помимо Тома Холланда, в фильме сыграли все основные актеры прошлых частей, включая Зендею и Джейкоба Баталона. Также к касту присоединится Марк Руффало, Джон Бернтал, Майкл Мэндо, Лиза Колон-Зайас и звезда «Очень странных дел» Сэди Синк. Режиссером картины выступил автор другого супергеройского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон.
Мировая премьера запланирована на 31 июля 2026 года.
