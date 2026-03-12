Летом РЖД запустят новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод

Турпоезд «В Долину Нарзанов» 15 июня отправится в первый рейс из Москвы в пять городов Кавминвод

12 марта пресс-служба РЖД сообщила о запуске нового турпоезда «В Долину Нарзанов» из Москвы в Кавминводы. Первый рейс состоится 15 июня и пройдет через Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды. По пути поезд заберет туристов из Воронежа, а вернется в Москву 19 июня.

Формат поездки — «поезд-отель»: днем путешественников ждут экскурсии, а ночью состав движется между городами. В поезде есть вагоны СВ и купе, вагон-ресторан, вагон-бар, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.